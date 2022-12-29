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【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌精湛演技成男配大熱 　林景程+林盛斌為最強競爭對手

娛樂 13:04 2022/12/29

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男配角大熱之選。

每年TVB的萬千星輝頒獎禮對於一班演員而言是一份成績表，除視帝視后成關注外，今年男配角之爭同樣相當激烈。

男配角十強名單包括李成昌﹑林景程﹑林盛斌（Bob）﹑馬貫東﹑戴耀明﹑鄭子誠﹑吳偉豪﹑張頴康﹑林子善及鄧智堅，大部份都是有資歷出色的演員。

不過不少網民認為今年的三大熱門分別是《凶宅清潔師》李成昌﹑《下流上車族》林景程以及《美麗戰場》林盛斌，並睇好他們入圍最後五強。

【萬千星輝頒獎典禮2022】演《下流上車族》好評多角逐男配+男飛躍　林景程身兼兩職犧牲休息追夢

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《凶宅清潔師》李成昌

參加1979年第八期無綫電視藝員訓練班的李成昌，演過無數角色，在觀眾心中早是實力兼備的「綠葉王」。

今年他憑《美麗戰場》演反派威爺「奸到出汁」，劇中他強姦「反骨琪」（蔣家旻飾）一幕，引起全城關注，更「洗版」整個討論區成網民熱話，令李成昌人氣急升。

同時他在《凶宅清潔師》演法師「尹月平」的他盡顯精湛演技，舉手投足都有戲，加上其「長髮」造型令觀眾有新鮮感，此劇更為他提名最佳男配角。

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《美麗戰場》林盛斌

林盛斌（Bob）在台慶劇《美麗戰場》演惡霸富豪「徐富貴」一角而人氣急升，劇中他表面上經常聲大夾惡，其實內裏善良，對靜兒（劉佩玥飾）非常好兼有義氣，不少網民更指十分喜歡二人這條線，並封他們為「最佳CP」。

而且，向來搞笑風趣的Bob在劇中展現情深一面，令網民大為驚喜，並讚他演技大躍進，絕對分分鐘有機會「跑出」奪獎。

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《下流上車族》林景程

入行近14年的林景程在台慶劇《下流上車族》演鮑起靜的不孝子「家寶」表現相當亮眼，劇中他大罵鮑姐的場口將演技發揮得淋漓盡致。

其中他曾爆seed指出鮑姐的缺點，「你份人固執、自私、野蠻、恃老賣老，你好惡頂啊！」即使面對影后鮑姐，依然表現得相當到位，難怪被觀眾力讚他做得入型入格，值得奪獎。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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