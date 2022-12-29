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【澳門旅遊】疫下本港首個赴澳團今午出發　晚上獲當局設宴歡迎

社會 12:09 2022/12/29

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（資料圖片）

疫情爆發3年，本港首個赴澳的旅行團將於今（29日）午4時許出發，行程2日1晚，12名團友晚上將獲當局設宴歡迎，翌日自由活動。

香港中旅社主辦、疫情下首個前往澳門旅遊的旅行團，團友共12人，今午3時45分在太子集合，下午4時50分乘旅遊巴士出發，預計晚上7時抵達新葡京，及後前往帝豪酒店好彩酒家，享用自助海鮮火鍋，期間澳門旅遊局舉行歡迎儀式，由當局副局長接待。

旅行團當晚入住凱旋門酒店。團友明日（30日）早上於酒店享用早餐，隨後自由活動，下午2時10分在新葡京出發，4時30分返抵香港太子。

上周五(23日)起，澳門調整由香港區、台灣和外國入境當地的防疫限制，取消再進行落地檢測措施、澳門健康碼為「紅碼」及入境翌日起計第3天接受核酸檢測；新規定下，旅客入境前須有採樣日後72小時內做的核酸檢測報告，其澳門健康碼改為獲發「黃碼」，並直接進入自我健康管理，連續5天進行快測。

按當地月初更新的指引，非4個指定的場所可以按照條件決定是否要求入場人士出示健康碼，由該場所來決定是否讓健康碼「紅碼」及「黃碼」人士進入，即是入賭場及餐廳或可不用掃碼，澳門政府並未有規定賭場、餐廳不能讓「黃碼」人士進入，不過指明不得聚餐或聚會。

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責任編輯：陳麗娜

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