【填色比賽】幼稚園親子填色作品超晒班　港媽鬧爆不公︰改名家長比賽啦

▲ 有家長投訴一個幼稚園親子填色比賽不公平，一看就知全是家長作品，不如改名做家長填色比賽。

幼稚園舉辦的填色比賽，究竟有幾多成分是學生參與？有家長在網上大呻，早前參加了一間小學舉辦的幼稚園親子填色比賽，用心指導孩子填色參賽，結果連參與證書也取不到。該名家長一看得獎作品就感到相當氣憤，「不如搞家長填色比賽啦！咩親子啫！」

最新影片推介︰

該名家長匿名投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，大呻早前參加了某間小學舉辦的幼稚園親子填色比賽，想不到一次比賽便看清楚一間學校的老師和校長要求。

雖然諗住係親子比賽，但我認為學校老師評審應該要公平公正，起碼要睇到有小朋友參與成分先稱得上為「親子」比賽。

▲ 投稿家長展示該比賽的得獎作品。（「生仔要考牌系列」網站圖片）

樓主稱，小朋友是第一次參加這間學校的填色比賽，他安排了很多時間放手讓小朋友自己填色和參與，結果連一個參與證書都欠奉。他瀏覽得獎結果後感到震驚，並向網民分享了這些「優秀作品」，不禁揶揄這班家長教壞細路。

其實不如改名做家長填色比賽啦，咁樣對真正參與度高嘅小朋友好唔公平。而且比賽嘅結果同時都灌輸俾家長同小朋友知，為求達到目的，做人一定要不擇手段！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民見怪不怪︰香港學校特色

樓主更嘲諷學校，「下次不如搞家長填色比賽啦！咩親子啫！」不過，網民卻對此見怪不怪，「呢樣係香港學校特色，唔係仲未慣呀」、「都唔係第一日嘅事啦」，不論平日美勞功課、環保設計比賽、閱讀獎勵計劃都是家長做。點擊圖片即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【文章與圖片獲「生仔要考牌系列」授權】

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲