【逼妻絕育】67歲富翁娶12個老婆瘋狂播種　三代同堂接近700人養到窮

▲ 家庭人口龐大，一日兩餐都食窮。

隨著養育孩子的費用愈來愈貴，不少家庭生育都是1個起兩個止，但東非烏干達一名男子卻擁有12個老婆，他瘋狂播種，有多達102名子女，甚至有多達568名孫兒。本來生活條件不錯，因為龐大的家庭人數讓他開始感到巨大壓力，甚至不夠錢讓孩子讀書，所以男子決定實行絕育計劃，讓妻子們開始服用避孕藥。

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綜合外媒報道，東非烏干達67歲男子Musa Hasahya擁有12名妻子、102名孩子和568名孫兒，年輕的Musa因為事業有成，除了賺取了不少金錢，也擁有大片土地，後來甚至被任命為村長，生活過得非常無憂無慮，16歲他學後就娶了首任妻子，2年後生下第1個孩子，之後在50年間先後迎娶了12名妻子，生育多達102名孩子。而龐大的家庭人數令他富裕的生活都變窮困，甚至連日常飲食也出現問題。

由於一夫多妻在Musa的村落是被允許的，Musa透露，有1/3名孩子的年齡介乎6至51歲，而最大的孩子（即是與首任妻子生下的大女兒）比最年輕的妻子大21年，現時最年輕的孩子只有6歲。有不少已成年的子女已經在外成家立室，有568名孫兒，總計全家接近700人。

Musa表示「我娶了一個又一個女人。男人怎麼可能滿足於只有一個女人？我所有的妻子都住在同一所房子裡。我輕易便可監視她們，也輕易阻止她們與村中的其他男人私奔。」

實行絕育計劃

然而，龐大的家庭人數讓Musa開始感到巨大壓力；除了需要負擔的日常開支變得越來越龐大，生活上也開始出現問題。他透露現時連正常三餐都未必能夠做到，同時坦白：

我當時認為1個妻子無法令我快樂，所以才迎娶了12個妻子。但是現時卻覺得，自己沒有因為家庭人數變多而感到幸福。

最近他決定要進行絕育計劃，讓妻子開始服用避孕藥，希望能夠慢慢恢復正常生活。另外，又因為有部份孩子無法上學，故此他正尋求政府機構的幫忙，他也直言：「我不能再忍受生孩子了！」

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責任編輯︰王明芳