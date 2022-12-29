【毒舌大狀】王丹妮國際巨星變監躉　零包袱化殘妝唔怕扮醜女

▲ 《毒舌大狀》

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）參演，《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首次執導電影《毒舌大狀》，將於賀歲檔大年三十（2023年1月21日）上映。

當中只演過《梅艷芳》的Louise在準備第二部電影《毒舌大狀》時，花不少心機準備事前功夫，務求搣甩上套擔正的《梅艷芳》，帶給觀眾一個不一樣的王丹妮。

由名模成犯人



由於Louise在戲中於一夜之間從國際名模變成階下囚，坐足兩年冤獄令她性情大變，食煙、化醜變殘樣通通有齊，就連手指、腳趾都要填上啡色的污糟物，頭髮亦要散上鹽粉令其看上去很粗糙，塑造出由名模成為犯人的強烈對比感。

對此，Louise直言：「只要是電影需要以及能突顯出角色，完全無所謂。」看得出她有莫大的決心要演好曾潔兒一角。戲中更要跟懲教人員奮力搏鬥，就連導演喊卡後Louise仍情緒激動，眼淚仍流過不停，事後她卻搞笑說：「好彩拍前有拉筋熱身，一個打十個都無問題。」



此外，戲中Louise需要用手語跟囡囡溝通，因此她為自己解鎖新技能，特意去上手語初級班並獲頒畢業證書，更自費找著名舞台劇演員邵美君老師學戲，虛心學習的她希望能做好自己每一個部分。

忍不住爆喊

導演特別講到有一日沒有Louise的戲份，但都叫她來拍攝現場，於法庭內觀察及感受子華做戲的張力，好讓她為翌日拍攝作出準備。

不過法庭內的震撼彈一幕緊接着一幕，相當緊湊，加上子華極為好戲，精彩的演出令Louise都投放了真感情，於試戲當日激動地喊了出來，途中更需要拍拍膊頭自我安慰，好讓自己冷靜下來。

事後她撒嬌說：「我真係覺得自己（曾潔兒）好慘，寶寶不哭。導演好衰，嚇鬼死我。」及後再提這場戲時，她補充說以為自己能夠忍得住，但子華實在演繹得相當出色，即便用盡成世人的力量都忍不住淚水開始爆喊，讚嘆子華神的功架令她沉醉在內。

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