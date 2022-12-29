【日本限航令】日本限制4機場入境　飛北海道沖繩內陸機推介

▲ 全日空航空公司（ANA）為傳統航空公司，票價雖較貴，但已包行李及餐飲。（相片來源：官方網站）

日本政府早前宣佈，12月30日起由中港澳出發之航班，只能使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日，多班前往北海道、沖繩及福岡等城市的航班取消，令不少已購買機票遊日的旅客大失預算。唯一折衷方法是在只允許的機場轉機，以下有多間航空公司可選。

兩間大型的航空公司有日本航空公司（JAL）以及全日空航空公司（ANA），均設有日本國內線特惠票價，不過1月為旅遊旺季，加上因疫情關係減班，日航機票已難以預訂，全日空則仍有機位，1月由東京羽田機場來回札幌新千歲機場票價約為2,800港元起。

▲ 12月30日起日本限制香港出發之航班只能經4個機場入境，不少班機被取消。（相片來源：iStock）

由大阪出發的話，可乘坐廉航樂桃航空，價錢平一截，而且班次頻密，例如1月由大阪關西國際機場乘札幌新千歲，1月2日出發單程票價最平5,690日圓（約332港元），但未包行李，ｍ而前往沖繩那霸機場則由5,490日圓（約320港元）。不過網上可見不少日子的機位也相當緊絀，只剩數個座位，要買就趁快。

▲ 樂桃航空大阪來回札幌1月份仍有機位，但所餘無幾。（相片來源：官方網站）

另一廉航捷星日本擁有最大的廉航網絡，除熱門航點外，更可大分、宮崎、松山、高知等多個城市。航班密而且價錢更平，1月由東京往札幌單程票價只需4,980日圓（約291港元）起，飛沖繩6,380日圓（約372港元），同樣不連行李。

▲ 捷星日本（Jetstar Japan）可飛多個航點，而且班次夠密。（相片來源：官方網站）

其他較冷門的航空公司還有天馬航空（Skymark）、北海道國際航空（Air Do）、春秋日本（Spring Japan）、富士夢幻航空（Fuji Dream Airlines）等，班次較疏落，但部分冷門航點也有吸引力。重新規劃行程時，不妨比較多間航空公司再作決定。

記者：張頌婷