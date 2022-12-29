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【儲蓄理財】港男堅持儲逾半人工擁百萬積蓄　擬移居買樓籲年輕人18歲起儲錢

親子 13:25 2022/12/29

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有港男堅持儲起逾一半人工，現時約30歲已有100萬積蓄。

儲蓄習慣宜及早開始，為將來做好準備。近日有港男於網上討論區分享，他自工作以來堅持儲起逾一半人工，現時約30歲已有100萬積蓄，打算移居買樓過新生活，又勸喻年輕人18歲開始儲蓄。

儲一半糧未雨綢繆

該名港男於「香港討論區」以「年輕人真系要儲錢，最好18歲開始」為題發帖，表示自己從20歲出頭剛返工時，已辛苦將月薪超過50%儲起來，卻沒有任何儲蓄目的，只認為將來一定有用，「一早未雨綢繆，以便不時之需都好」。

直至他現在30歲左右，已剛好儲夠100萬，並計劃移居買樓。他有感「生命有返啲希望」，準備開展新生活。

最新影片︰

網民︰8歲仔開始儲蓄

有網民讚賞港男有儲蓄好習慣，覺得及早規劃人生、有一定儲蓄絕對是好事，留言「有計劃有準備，好人生」、「儲儲埋埋好多錢」、「我儲極都無樓主咁多」、「我由開始做嘢keep住儲15至25%人工」。有網民的兒子8歲開始儲蓄，也有家長的女兒15歲已儲到7萬多元利是錢，甚至有人指最好由子女一出生就為他們儲錢，到他們22歲大學畢業時就有錢買樓付首期了。

鼓勵及時行樂

不過，也有網民有感「人生苦短，及時行樂」、「錢不是儲回來，是賺回來」、「道理在，但有幾多人做到」。一名爸爸分享，他婚前盡情花錢，每日搭的士返工，婚後有了小朋友開始儲錢，每年跟妻兒去旅行才消費較大，其他時間只為賺錢。他表示︰

我鼓勵仔女，年輕時玩得就玩，唔好一早俾層樓綁死，等年紀大力不從心才去玩。

另有網民指100萬不足以移民買樓，起碼有200萬才考慮，認為樓主手持100萬移民，不見得有多輕鬆，去到當地還是要為生活奔波。

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責任編輯︰王明芳

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