【搶購藥物】錯食撲熱息痛嚴重可傷肝　跟藥劑師貼士正確服藥退燒

▲ 大家不要盲目瘋搶大量止痛藥，大人及小朋友錯食撲熱息痛嚴重可傷肝。

隨著本港防疫措施開放，加上確診數字有回升的趨勢，搶購藥物潮又再現，尤其內地缺貨的退燒藥成搶購目標，更被炒賣至數百元一盒。不少家長擔心兒童藥物短缺，紛紛準備配看門口平安藥，「醫護行社區藥房」藥劑師分享有關止痛退燒藥、撲熱息痛的資訊，提醒用藥注意事，過量服食或損肝臟。

撲熱息痛十分常用

「醫護行社區藥房」（下稱「醫護行」）是一所由藥劑師主理的非牟利社區藥房，向市民提供社區配藥服務與個人化藥物指導，近日醫護行藥劑師有見不少人擔心配不到退燒藥，在facebook專頁特意提供有關退燒藥、撲熱息痛的資訊，又指大家細心的話，說不定家中已經有退燒藥。

TOPick訪問了醫護行社區藥房註冊藥劑師Tommy，他提及近日藥物供應流轉沒那麼快，的確不少人擔心配不到平安藥看門口，然而，例如退燒藥其實可能家中已有，亦不一定要特意去搶購指定牌子，像撲熱息痛（Paracetamol）此藥十分常用，家長可以留意家中有否備有兒童退燒水，不過要留意如果已開封放了長時久不宜再用，或會變質無效。如有之前診所的配藥是未曾使用開蓋的，留意時限半年期內都可使用。

撲熱息痛方面，無論傷風發燒或者骨科痛症皆適用，成人方面，像以往不少長者向醫護行反映，每次覆診都領了幾百粒回家，用也用不完，分分鐘眾裡尋它千百度，那藥卻在家中某角落。在準備平安藥時，藥劑師提醒記住盤點一下家中已有的藥物，仔細核對藥名和到期日，可能會有開心大發現。整理藥物時，最好順手把過期的藥物都掉走。

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按體重歲數用兒童退燒水

有人考慮「要買幾多粒撲熱息痛先夠呢？」，藥劑師指出大部分新冠輕症患者，發燒持續不多於一星期。撲熱息痛（Paracetamol）通常都是每粒500mg，每日上限4000毫克，成人每人最多每日服8粒，可以酌量預備4至7日用量。

至於小朋友的退燒水，需要留意小朋友用藥量時按體重和歲數計算，小朋友體重轉變快，如果藥物較早前處方，最好也重新計算一下用量。另外，要提防小朋友的退燒水有不同濃度，A牌子用5毫升不等於B牌子都是5毫升。藥劑師Tommy提醒家長，2歲以下幼童發燒成因多，不一定患新冠肺炎，家長如見幼兒發燒，宜帶孩子看醫生，或找藥劑師去作初步評估，勿自行為2歲下幼兒配藥。

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退燒藥服用過量易損肝臟

撲熱息痛有不同的配方，包括藥丸、藥水或栓劑（塞肛用），如無醫護人員指示，不建議同時使用。很多家長都心急為小朋友退燒，藥劑師Tommy提醒，如果退燒藥撲熱息痛服用過量，很容易傷害肝臟，嚴重有機會出現肝衰竭，而高燒藥水如布洛芬，更要注意不是人人合用，服用不當或會致胃炎、胃潰瘍，或引發心臟問題等，要小心用藥。此外，Tommy指出如果想退燒，除了服食藥物之外，可以用其他方法助退燒，如沖暖水涼、多喝水等。

撲熱息痛VS布洛芬

大家要留意生病時發燒、發冷周身痠痛會持續一段時間，這是身體和病毒打仗的過程，亦要好好休息，多多飲水。醫護行提及有關看門口配藥服務中的藥都屬於「紓緩症狀藥物」（symptomatic relief），紓緩各種不適症狀，留意並不是殺病毒或者殺細菌，所以亦不只適用於新冠肺炎，有關藥物只能紓緩症狀，建議在服藥前先諮詢藥劑師。

如大家想要更多資料，可以參考醫護行社區藥房近日推出的「小病小痛家庭自理秘笈」，當中收納了9個常見的小病小痛，包括新冠肺炎症狀日常護理的貼士，而當中提及如果出現發燒（低燒）、發冷、周身痠痛的症狀，相應的藥物成分例子有Paracetamol撲熱息痛，市面有多個牌子，如「必理痛」，另又稱 Acetaminophen。如果出現發高燒、發冷、周身痠痛，相應的藥物成分例子是Ibuprofen布洛芬。大家可依據症狀去找各大連鎖藥房徵詢註冊藥劑師的意見及配藥，準備平安藥數量夠自己或家人用就可以了，勿囤積。

部分內容獲「醫護行社區藥房」授權轉載，了解更多【按此】

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責任編輯︰顏紫燕