【香港小姐】入行3年不覺自己只有性感　黃嘉雯被林敏驄啟發學識演戲

▲ 黃嘉雯公開瘦身秘訣。

因為一齣《下流上車族》，飾演疑似小三的港姐冠軍黃嘉雯再度成為焦點。2019年當選時正值反修例運動，接著便是新冠疫情爆發，往昔港姐的緊湊活動行程都一下子靜下來，那時候獲得冠軍沒有為Carmaney帶來很多的機遇。現在回看，她覺得一切都是有天意。

一切都是整定，如果我2020年參選，可能不是我贏。

如果有留意黃嘉雯的IG，便發現疫情期間，她利用空餘的時間，學了9個月的寵物美容。「我喜歡狗，但那時候未有信心可以領養，因此我去學剪毛、幫狗仔沖涼、剪指甲等，想學多一門手藝。」

▲ 原來黃嘉雯以前是比較男性化打扮，愛型格及民族風，大學也不穿裙子，多數穿藍、綠及黑的顏色，直至做模特兒後，穿搭才女性化多一點，真是女大十八變。(攝影：湯致遠)

今天她所養的松鼠狗，是無心插柳地領養的。「我在義工群組見到有領養的post，說有興趣，探望完便立即問我幾時拿走隻狗，其實我無揀過養甚麼狗，可以說冥冥中注定。」一般松鼠狗都比較嘈吵，但Carmaney的松鼠狗就不同，又乖又聰明。「最初牠不是很黐人，驚人驚狗，亂咁吠，後來性格變了，識聽很多指令。」

因為她懂寵物美容，所以從來沒有帶松鼠狗去沖涼及剪毛，自己包辦，今天松鼠狗已4歲了，Carmaney還製作鮮食給牠吃。「因為許多狗都有挑食的問題，喜吃人的食物，所以我便將菜加肉，然後想不同的煮法，一次可以煮很多餐。」她也有拍片，在網上分享自己的經驗。「因為有目標教人，就好像與其他人一切煮的感覺，便更加有心機有動力繼續煮給狗食。」

每年給自己一個挑戰

其實黃嘉雯是一個從小到大都喜歡比賽的人，喜歡接受不同的挑戰。「我自己喜歡去旅行，以前想做旅遊主持，所以讀大學所參加的比賽都與旅遊有關。每一年都參加不同的比賽，不一定贏，但比賽可以迫自己進步，看到新事物，這是做學生永遠看不到。」她參加過Acuvue的「敢。觀世界」比賽，贏出可以去約旦、冰島，但她輸了。她又參加過HKTV Working Holiday旅遊主持比賽，贏了去歐洲。三年級時參加了CCTV的真人騷《奔跑的課堂》，可以去7個中國的古都。

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未參加港姐前，2018年她參加了國際小姐香港代表選拔賽，二、三十人中，被挑選成為代表，去了日本二十多日，認識了80幾個國家的佳麗。「其實選美這個平台幾好，可以訓練到你的談吐、才藝、行catwalk，又要對住那麼多觀眾介紹自己。我都是選完後才有信心選港姐，因為既然曾經代表香港，為何不真正選香港小姐呢？」

《下流上車族》成為焦點

自大學一直做模特兒的Carmaney，原來一直都想做演員。「我中學時有參加舞台劇，未入行前，有跟過蝦頭（楊詩敏）學演戲，但很短時間；也有跟過外面的老師上過十多堂的演戲班。而參選港姐後，公司也有安排一個月的精讀班。」

今次在《下流上車族》飾演日語學校校長，黃嘉雯可以說過足戲癮。「有好多第一次，第一次穿比堅尼泳衣拍戲、第一次拍醉酒戲、第一次拍喊戲，與驄哥合作，他有很多即興的創作，對演員是好的，是做緊那個人，俾那角色的反應，而不只是背劇本。」

就好像說校長要離開香港出國，林敏驄便爆肚說：「咁邊個做校長？你要不要和我一起吃飯？」她便跟著角色去回答，也不覺得突兀。「以前學演戲，老師已訓練我們要有彈性，不能死記硬背。如果只是背劇本，可能會接不到，或者突然不記得對白。」

▲ Carmaney說她在《下流上車族》有許多第一次，包括穿比堅尼泳衣拍劇。（圖片：被訪者IG）

對於有評論認為加插小三那段戲有點格格不入，Carmaney這樣回應：「其實我無勾引驄哥，只是惺惺相惜。這也不是差的角色，是給家庭一個考驗，令觀眾看到人心入肺，不想頭家散，而最後都大團圓結局。」至於劇中校長衣著性感，她說：「劇本這樣寫都幾有趣，令大家話題性多了，而我覺得不能將老師校長定型是一個樣，這樣才特別。」

性感對於黃嘉敏從來不是negative，可以展現女性的美，而且她不覺得自己只有性感。「只要角色造型需要有這樣的衣著，我都ok。每個角色都是設計出來，只要make sense就可以了。」

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不一定要做演員

《下流上車族》的校長角色對黃嘉雯來說是一個新挑戰，但因為加入了TVB，近年不停有很多challenge。「難忘一次是做《七線人棄王》的嘉賓，四日三夜在沙灘camping，日曬雨淋，又遇著打風，無船來接，要夜晚攀山行出市區。最初我以為有船返出去，所以拿了很多嘢，但都好有滿足感，好似拍《Running Man》咁。」

因為參加了不少的綜藝節目，如《流行都市》、《呢鋪開乜：開壇》，對於一定要做演員的想法，Carmaney開始有改變。

她稱：「做多了綜藝節目及主持，覺得好好玩，可以接觸及訪問不同的人，可以說打開自己set俾自己的限制及框框，一定要做演員，甚至有些人覺得我做主持好過做演員，所以我兩樣或者樣樣都想試，趁年輕，我不介意接受不同的挑戰。」

▲ (攝影：湯致遠)

保持身材也可以吃梅菜扣肉飯

以為女藝人一定是只食沙律，與碟頭飯隔絕？訪問那天，Carmaney就吃了梅菜扣肉飯，完全想像不到。不說不知，她還懂得煮勁肥膩的雞煲及魚香茄子，真的講都唔信，要有相為證才相信。

原來現在是她最胖的時候。「我現在51、52kg，我最瘦的時候是43kg，選香港小姐的時候是45kg。」當然在我們這些經常捧著肚腩、點樣都減唔到的女士心目中，Carmaney仍然是非常fit爆。

「戒口減肥快，但不健康，反而做運動就最好。我一周做兩、三日gym，個半鐘，最好當然是一周五天都做運動，周六、日就可以休息，食甚麼都得。」她通常做舉重、肌肉訓練，如果要減脂就要做跑步機及行樓梯機。

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對於減肥女士又愛又恨的甜品，其實Carmaney也有食。「我的飲食原則是不好食就不食，無謂浪費quota，我太鍾意食嘢了。」平時她水果茶走甜、咖啡減甜是逃避不了；少食煎炸也是常識，也不會主動買零食。

遇上出席大show如台慶要穿晚禮服，就更加要節制一下。「我會一日食一餐，無飯麵，可以吃肉。小食多餐，如燒賣、魚蛋、生果，不讓自己餓住。」對於生酮飲食提倡的吃肉走Carbs（碳水化合物），她只會在需要有很快的效果才進行。

記者：何小雲