【日本限航令】國泰宣布明起取消所有飛往名古屋和福岡航班　將派吉機接載旅客回港

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日本早前預告明（30日）起發出限航令，有關政策有所更新，日本當局公布，如前往幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場航班，未載有過去7天曾逗留中國內地的旅客，則可如常出發入境。國泰航空則公布最新安排，需取消部份往日本航班。

國泰航空最新公布，根據日本當局的最新要求，國泰航空可以繼續運營飛往日本所有機場的航班，然而，日本當局對航班數量作出限制，每周可運營航班不可超過12月23日至29日當周的營運數量。換言之，在有新安排前，國泰航空每周只能運營65班飛往日本各地的航班，1月往日本的航班總量減少了約20%。

為配合最新安排，國泰航空將作安排如下：

由12月30日至另行通知為止，國泰將減少由香港前往日本的航班，所有名古屋及福岡航班均會取消，而札幌航班班次則會由每周7班減至5班（週一及週三航班取消）。此外，若干日子的CX500東京成田及CX502大阪航班將會取消。

就日本回港航班，由12月30日至2023年1月8日期間，所有定期航班將如常運作，包括安排不載客航機前往日本協助顧客返港。

由2023年1月9日至另行通知為止，國泰將減少由日本前往香港的航班。所有由名古屋出發的航班均會取消，由札幌出發的航班班次則會由每周7班減至5班（星期一及星期三航班由1月11日起取消）。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡航班亦將取消。

受航班取消影響的顧客當中，國泰會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，我們將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。

直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如顧客透過第三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。顧客現階段毋須致電我們的顧客服務團隊直接查詢。

國泰最後指，因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往福岡及札幌的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

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記者：陳梓蔚