【日本限航令】HKExpress明年1月削41班航班　明起赴兩地須申報內地出遊紀錄

因應內地新冠疫情持續擴散下，放寬入境防疫政策，日本早前宣布12月30日起，收緊中港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等4個機場。日本當局今日（29日）新公布，如前往幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場航班，未載有過去7天曾逗留中國內地的旅客，則可如常出發入境，詳情即看【下一頁】。

因應日本當局的最新宣有，HKExpress確認東京（成田和羽田）、大阪-關西、名古屋、福岡和沖繩之日本航班將繼續運作。然而，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此HKExpress每周只能營運合共60航班前往上述各航點。換言之，2023年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班。

為符合日本當局的要求，由香港出發往日本的航班，2022年12月29日至2023年1月13日期間的航班將照常運作；由2023年1月14日至另行通知為止，將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

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2023年1月所由日本出發往香港的有航班將如常運作。

前往福岡和沖繩之旅客

因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

機票安排因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

• 選項 1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

o 需受機位供應限制

o 免費更改

o 無需支付票價差額

o 相關申請必須於原定出發日或之前遞交

o 必須於 2023 年 6 月 30 日或之前出發

選項 2：訂單全額退款

o 退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及 U-First 優先服務）

o 相關安排申請必須於 2023 年 1 月 31 日或之前遞交

如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19 疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券 獎品，並經已用作兌換於 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 31 日期間出發之航班機票，將可獲 提供下列選擇：

• 選項 1：更改原定目的地之出發日期／時間

o 需受機位供應限制

o 免費更改

o 無需支付票價差額

o 相關申請必須於原定出發日或之前遞交

o 必須於 2023 年 6 月 30 日或之前出發

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責任編輯：陳麗娜