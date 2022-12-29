【紅葉秘境】將軍澳賞紅被讚媲美大棠 　攝影師航拍紅葉景色獲激讚

▲ 將軍澳紅葉景色。

聖誕長假期間，因不少市民去到大棠賞紅葉，令該處人流被鬧市更多。其實香港各區都有不少靚紅葉，近日有攝影友在將軍澳的社區專頁發放在此區航拍的紅葉相片及短片，就被不少網民大讚媲美大棠，只要花少少心思，就可拍出不一樣的城市美景。

▲ 這幅航拍圖被網民激讚。（Wing Chu提供）

住將軍澳區的民居都會知道，此區有幾個出名賞紅葉熱點，包括寶琳的寶康公園及周邊一帶，每年冬天都有不少紅葉，其中一條林蔭小徑，有不少大花紫薇的紅葉，吸引不少拍攝友取景，更稱之為將軍澳紅葉秘境。

▲ 將軍澳區居民不會陌生。（Wing Chu提供）

攝影師Wing Chu近日便在離寶琳站不足五分鐘的腳程，在連接景林村的平台附近，以航拍機的高高空俯瞰角度，拍下一張張紅葉美景，而在社交平台發布後，更被網民大讚壯觀，更有人留言「不用特登去大棠睇紅葉，因為那裡已幾乎淪陷」！

在聽障社企工作的Wing Chu，本身熱愛旅行和攝影，因家住將軍澳，工餘時間都愛在該區拍攝，今次希望用不一樣的角度，呈現將軍澳紅葉之美。

林蔭小徑

由將軍澳寶琳站B出口起步，沿叠翠軒方向前行，可到景林邨及周邊的林蔭小徑，同時可達寶康公園及將軍澳體育館一帶，在冬天時段都有不少紅葉出沒，基本上在30分鐘內已可盡賞美景，十分方便就腳。

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記者：Eric

