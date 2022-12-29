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【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣

娛樂 14:01 2022/12/29

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

李蘢怡（Oliviia）外貌身材不走樣。

模特兒出身的李蘢怡（Oliviia）入行後推出過歌曲及影視作品，Oliviia自2010年開始轉投設計師行業，並遠赴英國進修。

已淡出娛樂圈的李蘢怡現年40歲，外貌和身材不走樣的她不時於IG大派福利，獲網民大讚狀態大勇。

【一碟歌手】李蘢怡轉行英國名校讀珠寶設計　成名作《夜遊杜拜》成碩士畢業作品【多圖】

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出道當歌手

李蘢怡於2000年以歌手身份出道，她推出過唱片《Tiffany Lee E.P.》及《我知道》，又參與過多部影視作品，包括《鍾無艷》、《金雞》、《煎釀叄寶》等，且於2003年曾推出首本寫真集《el hada bonita》，吸納不少粉絲。

轉投藝術界

不過，Oliviia於2010年開始淡出幕前，她遠赴英國倫敦修讀藝術學位課程，其後獲英國皇家藝術學院錄取，修讀與珠寶設計相關的碩士學位。

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保養得宜

現年40歲的Oliviia偶爾亦會於IG更新近況及分享靚相，以性感造型示人大晒身材，獲網民讚她索爆不走樣，狀態跟初出道時分別不大。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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