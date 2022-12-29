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【三跑工程】涉向「三跑」工人收非法回佣　分判商前工頭認罪候判

社會 13:17 2022/12/29

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被告蘇順娣今承認2項串謀使代理人接受利益罪。（陳曉欣攝）

香港國際機場第三跑道項目分判商前工頭，涉向2名建築工人索取及收受非法回佣，以協助對方獲分判商聘用，今（29日）在西九龍裁判法院承認2項串謀使代理人接受利益罪，被告擬為廉署錄取無損權益口供協助調查，押後至2023年3月23日判刑。

被告蘇順娣（46歲，德鑄前雜工「工頭」）承認2項串謀使代理人接受利益罪。蘇被控於2020年6月至2021年1月期間，與SAPR JV合營公司2名僱員及其小組2名雜工一同串謀，使自己從該2名雜工接受非法回佣共6,600元，以協助2名雜工受僱和繼續受僱於德鑄。

案情指，案發時中國水電–中國電建–保華–建信聯營(SAPR JV合營公司)是「三跑」項目總承建商，德鑄工程有限公司(德鑄)是其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告介紹2名工人到德鑄工作，並分別向2人收取每個工作天50元及100元的非法回佣，合共6,600元，以協助對方獲德鑄聘用及繼續受僱。被告在警誡下承認索款，並將賄款悉數交給上司。

辯方指被告明年將進行手術，亦擬為廉署錄取無損權益口供，冀押後求情及判刑。裁判官遂押後判刑至2023年3月23日，被告續准保釋。

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記者：陳曉欣

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