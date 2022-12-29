【喉嚨痛】50歲男子喉嚨痛3天掉以輕心　求醫揭一種急性疾病可致窒息

▲ 50歲男喉嚨痛3天掉以輕心，求醫揭一種急性疾病可致命。

不少人對喉嚨痛常掉以輕心，但有耳鼻喉科醫生指有一種喉嚨痛除了疼，還會影響吞嚥，嚴重時更有致命危險，提醒市民若喉嚨痛久治不癒，便應該儘快求醫。

最新影片：

耳鼻喉科醫生張弘於Facebook專頁提到，曾有一名50多歲的男病患，因覺得喉嚨不適已持續3天，在此期間喉嚨裡彷彿長了一個東西，不但令他感到疼痛，更影響吞嚥，曾數次求醫及食藥，均無改善。張弘因此為病患進行仔細檢查，透過鼻咽內窺鏡，發現病患原來感染了「急性會厭軟骨炎」，令喉嚨軟骨紅腫化膿，更有堵住氣管風險，隨時有窒息死亡可能。慶幸經處方抗生素後，病患大約一周後已完全康復。事實上，張弘指過去也曾遇過該疾病的患者，半夜喘不過氣掛急診，還好在插管急救，送加護病房才撿回一條命。

到底什麼是急性會厭軟骨炎？張弘醫師解釋，顧名思義就是會厭軟骨（吞嚥軟骨）發炎，通常發生在3至12歲的小孩，最常見致病菌為b型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），常見症狀有吞嚥疼痛（100%）、無法吞口水（83%）、喉嚨痛（67%）、呼吸喘（58%）、聲音沙啞（50%），診斷需靠鼻咽喉內視鏡。

要特別留意，腫脹的會厭軟骨容易阻塞氣管入口，導致窒息缺氧，死亡率高達7%，緊急時需要插管或氣管切開手術，因此不可輕忽，假如有突然吞嚥疼痛、吞嚥困難的問題，一定要找專業醫師檢查，排除急性會厭軟骨炎，並及早檢查治療，避免憾事發生。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣