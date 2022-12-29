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【唱作王子】馮允謙宣布雙喜臨門　明年3月首開紅館騷

娛樂 13:35 2022/12/29

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Jay Fung舉行新碟發布。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）今年多首派台歌都有傑出成績，昨日亦雙喜臨門，推出全新專輯，並宣佈明年三月首踏紅館舉行演唱會！

Jay Fung昨日推出全新專輯《LOVE & LOSS》，晚上於尖沙咀舉行新碟發佈會，邀請商台DJ謝茜嘉擔任主持，Jay Fung的媽咪和哥哥專程回港，跟長輩親戚們到場支持，同場還有梁釗峰、陳健安、幕後創作團隊、傳媒及歌迷捧場，非常熱鬧。

Jay Fung跟現場樂隊表演《報復式浪漫》、《Freakin' Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》和全新派台歌《Me and the Moon》，期間分享專輯創作過程和概念。他說：「創作這張專輯?歌曲的一年，在身上經歷好多事情，得到屋企人、公司、Fans同好多人的愛，同樣亦失去好錫我的嫲嫲，這段時間歌紀錄了我的成長，成為專輯主題『愛』與『失去』（LOVE & LOSS）。」而封面相的紋身和傷疤，正是代表刻骨銘心的感覺。

好友支持。

之後邀請《報復式浪漫》和《Take A Breath》的作詞人Oscar、《Me and the Moon》作詞人亞木，以及《Take A Breath》監製和《報復式浪漫》編曲兼監製 T-Ma等創作拍檔上台。

Jay Fung對他們笑說：「我係咪好煩？你地隨便講啦！」填詞人亞木表示與他合作好輕鬆，他笑說：「佢已經寫了一半係英文詞，我寫廣東話，填少一半。」不過另一位填詞人Oscar就爆料說：「佢試過指定某一句或某一個字要係英文。」Jay Fung立即說：「有一次Oscar好快填好一份詞，因為我想其中一個位置用英文，我會更好表達情緒，但之後詞就唔合理，結果佢要重新寫過。」而監製T-Ma透露與Jay Fung邊歎紅酒邊造歌。

發佈會尾聲，Jay Fung特別將之前作品《以開始倒數》、《地球來的人》、《山旮旯》、《思念即地獄》、《愛斯基摩人之吻》與新歌《Take A Breath》編成Medley表演，然後公佈重要消息：「三月紅館見！」五個大字一出，全場Fans尖叫。

這將是Jay Fung出道11年以來，首次踏上紅館舉行個人演唱會，他坦言：「等咗好耐，多謝你地支持，我一定會努力！好緊張，好開心，希望三月時製作一個very very good show俾你?！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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