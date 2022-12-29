【輕．功】嵐嵐向父揭不育　蔣祖曼淚崩騷演技：真係好想做媽咪

▲ 蔣祖曼是好戲之人。

黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼主演的劇集《輕．功》昨晚播映的一集，翊嵐（蔣祖曼飾）終於向爸爸十一（黎耀祥飾）坦白與Duncan（李日朗飾）分手真相，原來嵐嵐做婚前檢查時發現不育，故決定與Duncan分手，亦沒有告訴Duncan這件事。

十一問嵐嵐為何不和Duncan坦白，嵐嵐哭着說：「佢可能冇所謂，但係我有…我知道佢爸爸媽媽好想抱孫，我睇咗幾個醫生都話冇辦法，其實我真係好想做媽咪…我細個覺得自己會係一個好老婆、好媽咪，但到頭來我兩樣都做唔到…」

最後十一抱緊淚崩的嵐嵐安慰道：「老竇唔識講嘢，你要喊就喊啦，有老竇喺度。」場面感人。

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蔣祖曼首拍古裝

是集另一亮點，是蔣祖曼（Joman）以古裝Look登場，演開專業人士及女強人的她更是首度拍攝古裝場口。

昨晚劇情講到嵐嵐及元植（鄭俊弘飾）為志威（韋家雄飾）執導的電影《新輕功》拍攝先導片，兩人齊齊古裝上陣，風仔（朱敏瀚飾）則女裝上陣做嵐嵐替身。

Joman受訪時坦言一直恨拍古裝：「我又意想唔到古裝造型都幾靚，同埋女俠造型都比較適合自己。」

提到劇中有少許動作戲，Joman笑言：「好彩講我個角色有啲姐手姐腳，唔係好打得，不過嚟緊都要苦練吓啲武功，希望遲啲有機會拍打戲可以更加得心應手。」

Joman續指難忘被鄭俊弘用額頭硬撼後尾枕，她說：「好記得嗰日導演叫佢唔好就住直接撼落嚟，因為我未演過動作戲，驚反應做得唔夠好，就住就住反而可能要拍好多次。最後佢真係衝埋嚟撞落我後尾枕，之後一take就搞掂，我諗佢都好痛，嗰吓反應好自然。」

鄭俊弘從後朱仔

無綫娛樂新聞台在拍攝當日到現場探班，見鄭俊弘從後攬着朱仔時露出一面冧樣，十分過癮，鄭俊弘事後受訪時笑言：「朱仔係幾好攬嘅，佢條腰好苗條，同埋膊頭又好厚喎！」

同場的Joman則笑指朱仔古裝Look似足外籍人士：「佢一長頭髮就唔係華人樣，變咗西方人樣。」

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