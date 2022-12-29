【日本限航令】縱橫遊：赴日未打齊3針須持核酸陰性證明　日方簡化入境登記程序

▲ 日本 (istock圖片)

因應內地新冠疫情持續擴散下，放寬本地及入境防疫政策，日本早前宣布明日（30日）起，收緊中港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等4個機場，直航北海道、福岡、那霸機場航班面臨取消。不過今日（29日）日本當局最新公布指，若現有港澳出發直航航班，航空公司確定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。

縱橫遊引述當地最新的入境安排指，如過去七天全機無人內逗留內地，除可可透過東京成田、羽田、大阪關西及中部（名古屋）4個機場升降，亦可降落札幌、福岡、沖繩。

由12月30日起，中國內地、香港及澳門只可透過東京成田、羽田、大阪關西及中部（名古屋）4個機場升降，全機無人過去七天內逗留中國內地除外。

香港及澳門的旅客，入境時就無需進行核酸檢測。如未打齊3針，入境需要出示出發時間前72小時內核酸檢測陰性證明；至於由中國內地出發或7天內曾逗留過中國內地的旅客，入境日本時要在機場進行酸檢檢測，如結果呈陽性即要隔離7天。

另外，日本入境前「Visit Japan Web」程序亦簡化，旅客須預先登入「Visit Japan Web」輸入個人資料，用作檢疫安排和海關申報，登記手續如下：

登入「Visit Japan Web」官網

點擊「建立新帳號」

輸入帳號的資料，如email、密碼。

輸入完成後，將會收到email認證

輸入認證碼後完成帳號申請。

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責任編輯：陳麗娜