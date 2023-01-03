【活得健康啲】新手入門精明備年貨 海味專家大揭行內挑選小知識
臨近農曆新年，不少人備年貨時也會選購海味送禮或自用，但是如何挑選，卻不是人人在行。快將歲晚，TOPick節目《活得健康啲》就請來了林記海味的負責人吳先生，和我們分享了一些挑選過年熱門海味的小貼士。
鮑魚
鮑魚乃是過年熱門菜式中的首選。但近年隨著都市人為求簡化，普遍亦偏向選購罐頭鮑。現時本港海味店所售賣的罐頭鮑主要產地來源於墨西哥、澳洲以及南非。據吳生指三者之中品質最好的定必是墨西哥罐頭鮑，然後便是澳洲及南非。
雖然墨西哥鮑魚品質最佳，可是吳生表示家用的話，最推薦南非罐頭鮑。因為南非鮑的價錢相宜，與墨西哥鮑比較，價錢便宜4至5倍，而且鮮味亦不俗。
挑選小貼士
罐頭鮑即使是同一的產地也會因批次不同，而令含鮑魚量有所不同，吳生則提醒消費者購買時需留意「罐底」。
留意「罐底」除了可得知罐頭的食用日期外，還可得知罐頭內含的鮑魚頭數及淨重量。例如內含的鮑魚是13頭的話，則會在罐底可看到「13PCS」；而鮑魚的淨重量是213克，就會於罐底看到「213G」的字樣。
乾瑤柱
現時香港流通的乾瑤柱，主要產地亦源於日本北海道以及中國大連元貝。然而，日本北海道乾瑤柱則出較出色。根據吳生所指，以他們的海味店而言，90%亦是在售賣北海道乾瑤柱，因肉質較甜，且較中國大連元貝軟身。
挑選小貼士
吳先生接受訪問時表示挑選乾瑤柱時，可要求店家「搣」少許即時給予品嚐。若顧客品嚐時，有香味及甜味則可稱之為上品的乾瑤柱。吳先生續提醒指，挑選乾瑤柱時，只單靠肉眼未必能得知乾瑤柱的品質如何，定必需放入口內品嚐。
花膠
現時香港最多人選購的是非洲鱸魚膠，亦可稱為花膠筒，因為價錢上並不算太貴，然而泡發後亦非常厚身，故不少人亦選購非洲鱸魚膠。若最經濟之選則屬挪威鱈魚膠，售價只為數百元一斤。而若是用以手術後進補的話，則可選購野生的白花膠為最佳。
挑選小貼士
消費者在選購花膠時不會在花膠本體上嗅到任何味道，而有部分消費者認為「大隻」便等同於品質好，吳先生卻指出這是一種謬誤。
吳先生表示，挑選花膠的首要條件為厚身，而非「大隻」。至於如何分辦花膠是否足夠厚身？就以花膠筒而言，吳生分享只需要按一按花膠的尾部，若一按下便扁了，則代表花膠屬薄身；若按下仍是「實」的話，則足夠厚身。
吳生續提醒，部分商人會以平價的花膠替代花膠筒謀取暴利。若要避開這類的消費陷阱，則要分清花膠的真偽。若以鱸魚膠而言，中間位置可清晰可見一條「根」，市面上即使像真度極高的假貨也模仿不了這個特徵。而以白花膠而言，揀選時可拿燈照一照，若是出現交叉紋的定必屬真。
蠔豉
香港最主要的可分為三大類：韓國南韓蠔豉、日本蠔，以及中國汕尾蠔豉，若是金蠔的話，近至香港本地流浮山亦有出產。吳生表示，蠔豉若與金蠔相比的話，蠔味因經長時間處理故定必會濃很多，故大部分年長顧客亦喜愛購買蠔豉。但若是用以新年時「炆髮菜」，吳先生則較為推薦使用金蠔，因金蠔的肉質軟滑且飽滿，十分適合用以新年烹調菜式。以及由於11月份出產的蠔普遍品質最好，故經處理後於新年時購入金蠔或蠔豉食用則為最佳之選。
挑選小貼士
吳先生指出，蠔豉可就氣味及外觀作挑選。首先在氣味方面，挑選蠔豉的話，最重要是聞起來有沒有香氣，只要有香氣的話就可稱得上為上品的蠔豉。而至於金蠔方面則相反，挑選時金蠔不可有任何的味道，因為金蠔於製作過程中經太陽照射的時間短，故一般並不會有任何味道。
吳先生續提醒指，如消費者在購買時聞到蠔身有「乾旱」的味道的話，並不代表蠔豉的品質不好，只是存放或冷藏的時間較長而出現。另外在外觀方面，挑選蠔豉的話，本體要比較青綠色，看起不要太「紅」。吳先生指「紅」則代表有魚卵（魚春），若蠔內魚卵過多，會導致蠔豉的口感非常「潺」，故很多時候，蠔豉是否美味是取決於蠔內的魚春數量。
至於金蠔方面，必須要飽滿、好肉，而且本體顏色上要選購一些較黃金一點的。吳生提醒若是本體過白的話，則代表蠔受太陽照射的時間不足，消費者需於這方面上慎選。
冬菇
吳先生指出，現時冬菇的產地主要包括日本、韓國以及中國。然而普遍的日本產冬菇價格偏貴，故近年最通行的則是中國冬菇。吳先生形容中國冬菇「又平又靚」。若購買用途為送禮的話則建議消費者購買花菇，吳先生形容花菇的紋理猶如一朵花，用以送禮則會十分得體。若是消費者自行在家食用的話，則花菇與冬菇的分別並不大。
挑選小貼士
吳先生指出，購買花菇的話不論產地是源於日本、韓國或是中國，都主要是分為兩類，一類是花菇，而另一類則是冬菇。吳先生提醒，日本的花菇蒂位較幼，而中國的反之較粗。他指出，挑選冬菇的話第一步必定是觀察蒂位的粗幼，其次便是可用「聞」的方式挑選。若是品質上佳的冬菇便會有一股清香的味道，反則品質較差的冬菇則不會有任何味道。
海參
吳先生指出就現時香港所售賣的海參而言，品質最好的產地必然是日本。然而購買日本海參亦有3種不同的「級數」。品質最佳的為北海道遼參，其次便是關西參，最後就是比較便宜的沖子參。
挑選小貼士
吳先生提醒，若消費者挑選北海道遼參的首要條件在於「針」。他指出遼參上愈多「針」品質便愈好，故亦有很多人稱北海道遼參為「六排針遼參」。其次氣味方面應呈有一鼓清香。若二項條件亦符合的話便可稱得上上品遼參。
然而另一點分辨海參的品質在於乾濕度。吳先生指出對於日本海參而言最重要是夠「輕身」。若消費者拿上手時，發現海參十分重身的話，則代表海參的鹽分含量高，而鹽分含量高會大大影響「發頭」。鹽分含量高則代表發頭低，反則亦然。
吳先生建議若消費者為家用的話，則購買「大枝」一些的海參，因比較多肉較適合用以普遍的家庭煮法，把海參切開再燉煮。
相宜之選
針對家庭觀眾的需要，以家用為前提，吳先生推薦了最相宜之選：
吳先生最後提醒，所有的海味或海產甚或是海產的乾貨，顏色上若有分別的話只不過是受太陽日照的時間有所差別。有時若是下雨天或是天氣不佳時，成品便會比較淺色，消費者不必過於著重顏色上的差別，放心選購。
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編者：陳欣潼