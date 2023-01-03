【活得健康啲】新手入門精明備年貨　海味專家大揭行內挑選小知識

臨近農曆新年，不少人備年貨時也會選購海味送禮或自用，但是如何挑選，卻不是人人在行。快將歲晚，TOPick節目《活得健康啲》就請來了林記海味的負責人吳先生，和我們分享了一些挑選過年熱門海味的小貼士。

▲ 臨近新年，TOPick請來了林記海味的負責人吳先生和我們分享了一些挑選過年熱門海味的小貼士。 文子健攝

鮑魚

鮑魚乃是過年熱門菜式中的首選。但近年隨著都市人為求簡化，普遍亦偏向選購罐頭鮑。現時本港海味店所售賣的罐頭鮑主要產地來源於墨西哥、澳洲以及南非。據吳生指三者之中品質最好的定必是墨西哥罐頭鮑，然後便是澳洲及南非。

雖然墨西哥鮑魚品質最佳，可是吳生表示家用的話，最推薦南非罐頭鮑。因為南非鮑的價錢相宜，與墨西哥鮑比較，價錢便宜4至5倍，而且鮮味亦不俗。

▲ 左：1.5頭澳洲鮑魚罐頭 $368/1；中：5頭南非鮑魚罐頭 $320/1 ；右：1.5頭墨西哥車輪鮑罐頭 $1280/1。文子健攝

挑選小貼士

罐頭鮑即使是同一的產地也會因批次不同，而令含鮑魚量有所不同，吳生則提醒消費者購買時需留意「罐底」。

留意「罐底」除了可得知罐頭的食用日期外，還可得知罐頭內含的鮑魚頭數及淨重量。例如內含的鮑魚是13頭的話，則會在罐底可看到「13PCS」；而鮑魚的淨重量是213克，就會於罐底看到「213G」的字樣。

▲ 留意「罐底」除了可得知罐頭的食用日期外，還可得知罐頭內含的鮑魚頭數及淨重量。文子健攝

乾瑤柱

現時香港流通的乾瑤柱，主要產地亦源於日本北海道以及中國大連元貝。然而，日本北海道乾瑤柱則出較出色。根據吳生所指，以他們的海味店而言，90%亦是在售賣北海道乾瑤柱，因肉質較甜，且較中國大連元貝軟身。

▲ 左：日本北海道元貝碎 $460/斤；右：日本北海道S元貝 $560/斤。文子健攝

挑選小貼士

吳先生接受訪問時表示挑選乾瑤柱時，可要求店家「搣」少許即時給予品嚐。若顧客品嚐時，有香味及甜味則可稱之為上品的乾瑤柱。吳先生續提醒指，挑選乾瑤柱時，只單靠肉眼未必能得知乾瑤柱的品質如何，定必需放入口內品嚐。

▲ 挑選乾瑤柱時，可要求店家「搣」少許即時給予品嚐。若顧客品嚐時有香味及甜味則可稱之為上品的乾瑤柱。文子健攝

花膠

現時香港最多人選購的是非洲鱸魚膠，亦可稱為花膠筒，因為價錢上並不算太貴，然而泡發後亦非常厚身，故不少人亦選購非洲鱸魚膠。若最經濟之選則屬挪威鱈魚膠，售價只為數百元一斤。而若是用以手術後進補的話，則可選購野生的白花膠為最佳。

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挑選小貼士

消費者在選購花膠時不會在花膠本體上嗅到任何味道，而有部分消費者認為「大隻」便等同於品質好，吳先生卻指出這是一種謬誤。

吳先生表示，挑選花膠的首要條件為厚身，而非「大隻」。至於如何分辦花膠是否足夠厚身？就以花膠筒而言，吳生分享只需要按一按花膠的尾部，若一按下便扁了，則代表花膠屬薄身；若按下仍是「實」的話，則足夠厚身。

吳生續提醒，部分商人會以平價的花膠替代花膠筒謀取暴利。若要避開這類的消費陷阱，則要分清花膠的真偽。若以鱸魚膠而言，中間位置可清晰可見一條「根」，市面上即使像真度極高的假貨也模仿不了這個特徵。而以白花膠而言，揀選時可拿燈照一照，若是出現交叉紋的定必屬真。

▲ 鱸魚膠而言，中間位置可清晰可見一條「根」，市面上即使像真度極高的假貨也模仿不了這個特徵。而以白花膠而言挑時可拿燈照一照，若是出現交叉紋的定必屬真。文子健攝

蠔豉

香港最主要的可分為三大類：韓國南韓蠔豉、日本蠔，以及中國汕尾蠔豉，若是金蠔的話，近至香港本地流浮山亦有出產。吳生表示，蠔豉若與金蠔相比的話，蠔味因經長時間處理故定必會濃很多，故大部分年長顧客亦喜愛購買蠔豉。但若是用以新年時「炆髮菜」，吳先生則較為推薦使用金蠔，因金蠔的肉質軟滑且飽滿，十分適合用以新年烹調菜式。以及由於11月份出產的蠔普遍品質最好，故經處理後於新年時購入金蠔或蠔豉食用則為最佳之選。

▲ 左：韓國蠔豉L $180/斤；右：日本（宝）蠔豉 $280/斤。文子健攝

挑選小貼士

吳先生指出，蠔豉可就氣味及外觀作挑選。首先在氣味方面，挑選蠔豉的話，最重要是聞起來有沒有香氣，只要有香氣的話就可稱得上為上品的蠔豉。而至於金蠔方面則相反，挑選時金蠔不可有任何的味道，因為金蠔於製作過程中經太陽照射的時間短，故一般並不會有任何味道。

吳先生續提醒指，如消費者在購買時聞到蠔身有「乾旱」的味道的話，並不代表蠔豉的品質不好，只是存放或冷藏的時間較長而出現。另外在外觀方面，挑選蠔豉的話，本體要比較青綠色，看起不要太「紅」。吳先生指「紅」則代表有魚卵（魚春），若蠔內魚卵過多，會導致蠔豉的口感非常「潺」，故很多時候，蠔豉是否美味是取決於蠔內的魚春數量。

至於金蠔方面，必須要飽滿、好肉，而且本體顏色上要選購一些較黃金一點的。吳生提醒若是本體過白的話，則代表蠔受太陽照射的時間不足，消費者需於這方面上慎選。

▲ 左：特大潮汕金蠔 ( 18-20隻/斤） $430/斤。文子健攝

冬菇

吳先生指出，現時冬菇的產地主要包括日本、韓國以及中國。然而普遍的日本產冬菇價格偏貴，故近年最通行的則是中國冬菇。吳先生形容中國冬菇「又平又靚」。若購買用途為送禮的話則建議消費者購買花菇，吳先生形容花菇的紋理猶如一朵花，用以送禮則會十分得體。若是消費者自行在家食用的話，則花菇與冬菇的分別並不大。

挑選小貼士

吳先生指出，購買花菇的話不論產地是源於日本、韓國或是中國，都主要是分為兩類，一類是花菇，而另一類則是冬菇。吳先生提醒，日本的花菇蒂位較幼，而中國的反之較粗。他指出，挑選冬菇的話第一步必定是觀察蒂位的粗幼，其次便是可用「聞」的方式挑選。若是品質上佳的冬菇便會有一股清香的味道，反則品質較差的冬菇則不會有任何味道。

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海參

吳先生指出就現時香港所售賣的海參而言，品質最好的產地必然是日本。然而購買日本海參亦有3種不同的「級數」。品質最佳的為北海道遼參，其次便是關西參，最後就是比較便宜的沖子參。

▲ 左上：60支日本關東海參 $8800/斤；右上：18支日本關西海參 $3500/斤；下：28支日本沖子參 $2200/斤。文子健攝

挑選小貼士

吳先生提醒，若消費者挑選北海道遼參的首要條件在於「針」。他指出遼參上愈多「針」品質便愈好，故亦有很多人稱北海道遼參為「六排針遼參」。其次氣味方面應呈有一鼓清香。若二項條件亦符合的話便可稱得上上品遼參。

然而另一點分辨海參的品質在於乾濕度。吳先生指出對於日本海參而言最重要是夠「輕身」。若消費者拿上手時，發現海參十分重身的話，則代表海參的鹽分含量高，而鹽分含量高會大大影響「發頭」。鹽分含量高則代表發頭低，反則亦然。

吳先生建議若消費者為家用的話，則購買「大枝」一些的海參，因比較多肉較適合用以普遍的家庭煮法，把海參切開再燉煮。

▲ 吳先生提醒若消費者挑選北海道遼參的首要條件在於「針」。他指出遼參上愈多「針」品質便愈好，故亦有很多人稱北海道遼參為「六排針遼參」。文子健攝

相宜之選

針對家庭觀眾的需要，以家用為前提，吳先生推薦了最相宜之選：

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吳先生最後提醒，所有的海味或海產甚或是海產的乾貨，顏色上若有分別的話只不過是受太陽日照的時間有所差別。有時若是下雨天或是天氣不佳時，成品便會比較淺色，消費者不必過於著重顏色上的差別，放心選購。

▲ 林記海味的負責人吳先生。文子健攝

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編者：陳欣潼