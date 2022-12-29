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【綠葉媽媽】懷胎9月患突發性妊娠毒血症　葉凱茵流產險亡拒見BB最後一面

育兒經 14:29 2022/12/29

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葉凱茵經歷過喪子之痛。

無綫（TVB）劇《有種好男人》正在熱播，當中張國強（飾蔣定天）老婆葉凱茵（飾阮若玲），因為老公玩女人決心離開。入行廿年的葉凱茵有TVB「秘書王」之稱，雖然戲份不多，但很多劇集都見到她的身影，早年她錯經歷喪子之痛，自己更險死。

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葉凱茵參選2002年香港小姐而入行，隨後在TVB發展，曾經李思捷有過一段情，有傳她因男方太花心而分手。直至2009年，葉凱茵與圈外商人郭家樑結婚，2年後誕下兒子Orson。到2016年，葉凱茵正懷第二胎9個月，但不幸地患上突發性妊娠毒血症，她雖保住自己一命，BB卻不幸胎死腹中，她接受訪問時表示:「趕到威爾斯親王醫院後，證實BB已沒有心跳，醫生為她催生順產死胎。她既要忍受順產的陣痛，還要承受失去BB的傷痛，冷靜不了、好亂，連見BB最後一面也拒絕了，不想這個悲痛的畫面永留腦海中。」

葉凱茵接拍《金宵大廈》前才剛經歷過流產之痛，監製慰問她的狀態是否適合演悲痛的媽媽，她說道：「我話我冇問題呀，其實我係已經平復咗啦。呢個係事實，我需要接受。因為我接受唔到呢，我係放下唔到呀。」

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經歷喪子之痛後，2018年10月，她再患上甲狀腺機能亢進症，需要入院診治、服藥治療持續1年半。而喪子之前，葉凱茵亦經歷多次人生最痛，包括在2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡；2014年則遇上姨媽癌病過身；2015年葉媽媽大病纏身。幾年之內經歷多次人生傷痛，令葉凱茵身心受創，不過靠丈夫和兒子的支持，凱茵慢慢振作起來，她亦坦然面對這次經歷，已年過40的凱茵坦言不會再冒險生仔，寧願集中精神好好照顧Orson。

最近他決定要進行絕育計劃，讓妻子開始服用避孕藥，希望能夠慢慢恢復正常生活。另外，又因為有部份孩子無法上學，故此他正尋求政府機構的幫忙，他也直言：「我不能再忍受生孩子了！」

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責任編輯︰王明芳

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