【腸胃潰瘍】少女減肥猛屙黑屎　照胃鏡驚見腸胃潰爛

▲ 台灣一名年輕女子因食慾不振屙黑屎，最終被發現為消化性潰瘍。

台灣一名年輕女子因食慾不振，看到食物就噁心想吐，日前被媽媽送到急診，發現她血色素很低，追問飲食及排便狀況後，得知她間歇性拉出像頭髮般呈黑色的大便，偶爾有腹瀉，最終經胃鏡一照，驚見患上嚴重的消化性潰瘍。

最新影片推介：

急診科醫師魏智偉在台灣節目《醫師好辣》中分享，該名女子因食慾不振被媽媽送到急診，懷疑是厭食症，並被要求醫生打營養針。然而醫生檢查後，發現她的血色素很低，且會間歇性解黑便、拉肚子，但女子不以為意，以爲是飲食造成，經進一步安排胃鏡檢查後，發現為糜爛性胃炎合併胃出血。

魏智偉指出，其實解黑便的情況是上腸胃道出血，也就是十二指腸以上的消化性潰瘍出血。在進行深一步探究病況後，如此嚴重的原因竟是她工作時需穿非常合身的套裝，深怕身材走樣、小腹凸出不好看，因此一天上班8小時「只吃餅乾配無糖綠茶」，晚上回家幾乎只吃生菜沙律，才導致短短1個月，腸胃就出現了嚴重的消化性潰瘍。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港外科專科醫生黃健鴻曾受訪表示，胃潰瘍或消化道胃潰瘍，包括胃及十二指腸潰瘍，最常見成因與幽門螺杆菌有關，因為幽門螺杆菌會減低胃十二指腸保護能力，導致容易出現潰瘍問題。若長期多於半年，胃潰瘍檢察在服藥下未康復，有部分人要做手術。

黃醫生指出，如胃潰瘍導致流血，患者初步會感覺不到；若急性流血，可導致屙黑屎或嘔鮮血或嘔咖啡液體。胃潰瘍病人應盡量避免一些不良生活習慣，如壓力大吸煙喝酒，這些習慣易患上胃潰瘍。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣