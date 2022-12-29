  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情緒致病】契仔契女覬覦財富陪飲陪玩 單身富婆意識非真心激出大病

健康 16:13 2022/12/29

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

情緒真是會影響健康的。

早前提及長時間的情緒壓力和精神抑壓，容易令身體熬出病來，不少讀者都表示有同感。這令我想起昨日提及的舊同事因患癌而逝世的故事，她在生時，我不時去探望她，陪她談天，或者開車陪她去食飯、去銀行，讓痛苦的日子好過一點。

一日，她對我說，她的病是被某某、某某激出來的，都是她曾信賴過、親愛過的人。這位朋友年輕守寡，家境富裕，無兒無女，自然引來許多覬覦她財富的男男女女，於是認了一幫契仔契女，又吃又旅行又打麻將快樂得很。這樣的情誼過了好長一段時間，忽然發現都不是真心的，與她的期望有很大很大差距，她崩潰了，辭掉了高職厚薪，躲在家裏療傷。

不久，她的醫生親戚前來探望，見她坐在梳化的姿勢有點異樣，肚子是凸出的，於是用手按一按她的腹部，是硬的，覺得大事不妙，立即替她預約去見腫瘤科專家。檢查出來的結果是癌症，而且已到末期，我輾轉從她的朋友處得悉這消息。情緒真是會影響健康的，常常保持知足常樂不強求的心態，人自然會容光煥發；相反，悲觀可以令人一夜白頭、容顏老去，不值得呀！

最新影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : 李韡玲

相關文章

【愛要及時】不要吝嗇安慰別人的說話 處於低谷時才知誰是真正朋友
12:55 2022/12/19
【愛要及時】不要吝嗇安慰別人的說話 處於低谷時才知誰是真正朋友
【搶飯碗】酒樓專請新移民單親媽媽　老闆親揭一個原因比港人具優勢
17:42 2022/12/22
【搶飯碗】酒樓專請新移民單親媽媽　老闆親揭一個原因比港人具優勢
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔

你可能感興趣

【愛要及時】不要吝嗇安慰別人的說話 處於低谷時才知誰是真正朋友
12:55 2022/12/19
【愛要及時】不要吝嗇安慰別人的說話 處於低谷時才知誰是真正朋友
【搶飯碗】酒樓專請新移民單親媽媽　老闆親揭一個原因比港人具優勢
17:42 2022/12/22
【搶飯碗】酒樓專請新移民單親媽媽　老闆親揭一個原因比港人具優勢
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
職場文化 壓力 癌症

最高瀏覽

【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
13:48 2022/12/28
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜