【性格外傭】做嘢凑仔快靚正但擅入主人房沖涼　港媽憂續約會變本加厲

▲ 外傭擅自入主人房廁所沖涼，又真係唔啱嘅！

針無兩頭利，外傭幫得手，卻易黑面又愛自把自為，相信不少港媽都遇到這個情況，有港媽前日(27日)上網發文指聘用了一名外傭4年，外傭擅於照顧兒子，工作效率佳，但外傭自行剷起客厠浴室防水玻璃膠重唧，更未有詢問僱主擅自使用主人房廁所洗澡，而外傭合約即將屆滿，港媽憂續約會變本加厲，她發帖問網民，「係我小氣定係佢越位呢？」

最新影片推介：

該名港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」投稿，表示外傭擅自走入主人房廁所洗澡，「老公問佢，佢仲話上次都係咁。」外傭趁港媽一家外出時，自行剷起客廁浴室的防水玻璃膠重唧，所以暫時無法使用，

第一次唧膠：同我哋有商有量幾時做，仲唔好意思去我哋主人厠沖想走落clubhouse沖。 第二次唧膠：自己決定咗幾時唧有同我哋講，又會問咗我哋可唔可以入去主厠沖先去沖。 第三次(今次)：無聲無色自己無lala做咗然後自己好自然地用埋主厠沖埋涼。 大家覺得係我小氣定係佢越位呢？

港媽指，「講佢又會黑面」，唔講又覺得外傭會越嚟越自作主張，但外傭比一般的姐姐醒目，平時工作方面，除了不懂控制食物份量，其餘都做得很好，尤其是照顧兒子，

平時做嘢方面除咗成日浪費食物，亂煮份量食唔哂放咗入雪櫃永遠無follow up，結果總係俾我哋發現成陳年餸要dispose外，做嘢快靚正，照顧小朋友一流。

入屋4年的外傭，合約快將屆滿，港媽擔心外傭氣勢越來越强，越來越自把自為，更會進化到多事，把家事加插意見話港媽，但她照顧兒子卻照顧得很好，

大家覺得： 1) 我睇我仔份上忍佢續約，但預咗佢一個約比一個約大膽。 or 2) 請過第二個：我老公同奶奶唔鐘意人越位，話無咗佢無話唔得(意思請過第二個一樣識做)，但我成日喺度聽啲極品，我都怕新請唔止要俾人越位，仲請個又廢又越位咁我真係攞嚟jin！

貼文一出，即掀起熱議，不少網民認為樓主應該換外傭，「博咀炒得」、「炒啦，根本就已經變成老sea food 啦，冇得教了」，有網民聘用的外傭與樓主的外傭如出一轍，她表示外傭會似住自己有經驗識多少少就有自己一套，她的外傭來了幾個月就駁嘴，更俾返說話她聽，「我忍唔住同佢講明我呢度有我呢度嘅規矩，再醒再有經驗都唔該跟返我哋要求去做嘢，佢醒唔係大哂，俾佢覺得自己食得住僱主你以後就玩完，醒都要佢知自己做緊咩，你係公司做嘢醒都唔會超越老闆語氣同老闆講嘢啦！」

而港媽也回應網民，她相信只有同樣的外傭才明白，「其實我又點會唔明，醒啲識做嘢嗰啲會比較有性格啲，我明所以先同住4年啫，但不停升級仲越嚟越有氣勢我先集思廣益。」

另外，有網民建議樓主直接同外傭講，「講一次唔得咪講夠十次，你都識講佢快靚正，如果你搵啲奴性重嘅姐姐，你行佢唔敢坐，好多都蠢鈍如豬，踢一踢郁一郁咁又接唔接受到？咁俾人話嘅時候當然會黑面或者冇表情，唔通仲笑住口話咩，一個廁所啫，佢唔係入咗你廁所泡泡浴啩！」而樓主則指，跟外傭直接講，她會明，但之後發悔氣，「唔知會做啲乜教瞓我哋咁囉！好似有個好有霸氣嘅奶奶係屋企幫手咁。」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳