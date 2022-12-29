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【廢物】廢物棄置量按年升5.4%　回收率近10年首回升

社會 14:21 2022/12/29

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（資料圖片）

環保署今日（29日）公佈「香港固體廢物監察報告——2021年的統計數字」，去年廢物棄置量為567萬公噸，日均棄置量為15,533 公噸，較2020年增加5.4%，其中都市固體日均棄置量為11,358公噸，創1993年以來第二高。而回收率量為184萬公噸，按年升3個百分點，是2010年以來首回升。

固體廢物包括都市固體廢物（涵蓋家居廢物和工商業廢物）、整體建築廢物及特殊廢物，去年棄置於堆填區的固體廢物總量為567萬公噸，日均棄置量為15,533公噸，較前年增加5.4%，其中都市固體廢物佔415萬公噸，日均棄置量為11,358公噸，較同前年增加5.1%。環保署稱，隨着疫情緩和、社區距離措施放寬，2021年的經濟活動有所增加，導致該年的廢物棄置量回升。

而在都市固體廢物中，廚餘佔最多日均棄置量為3,437公噸，佔30%，較前年增加5.6%，其次便是廢塑膠，佔21%，日均棄置量達2,331公噸，較前年增0.8%。 而廢紙則佔20%，日均棄置量為2,234公噸，較前年減15.5%。

在回收量方面，去年的都市固體廢物回收量為184萬公噸，整體回收率為31%，較去年升3個百分點。環保署稱，廚餘、塑料和電器及電子設備的本地循環再造量分别按年增加21%、9%和10%。而綠在區區回收量由2020年的約4千公噸增至去年的1.4萬公噸，升幅達兩倍半。

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記者：黃小冰

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堆填區 香港 環保署

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