  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】向海嵐升呢做保健產品老闆娘　 花三星期Keep Fit拍廣告

娛樂 14:41 2022/12/29

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

凍齡有術的向海嵐（Anne）早前當保健產品代言人，之後「升呢」兼任老闆娘。日前，Anne以一襲低胸長裙為產品拍攝廣告，期間更度身訂造多個拗腰、曲腿等高難度「甫士」，務求展現「不一樣」的性感優雅。

今次廣告拍攝，Anne既出錢又出力，表示：「擺咗好多心機喺今次拍攝中，由度橋、造型、硬照設計，到甫士上都有一齊參與研究，想出嚟效果同其他品牌『不一樣』，亦希望見到一個『不一樣』的向海嵐，然後就記得產品。」

拍攝期間，Anne擺出多個優美的高難度「甫士」，就連Anne亦笑指這些「甫士」跟人體工學相反：「好多人唔知，影相啲甫士唔係正常人可以擺到，可能腳喺呢邊，個身喺嗰邊，同人體工學係相反，但最緊要出嚟效果靚，拍攝之前，我用咗兩星期練習擺甫士，所以先做到咁多高難度動作。」

花三星期Keep Fit

廣告中，Anne盡顯性感高貴，為以最佳狀態示人，Anne花了三星期Keep Fit，她謂：「之前過咗自己生日月，再加上有好朋友外國返嚟，差不多連續兩個月不停咁食，短短時間重咗8磅，為咗今日拍攝，事前努力Keep咗三星期，食少啲嘢、勤做運動，因為知道今次拍攝會見到手臂、心口。」

Keep Fit過程中有否遇上難困？Anne笑言幸好自己有個「優勢」，能夠「一白遮三醜」

她表示：「平時覺得自己係呃到人，對我嚟講個個部位都好難Keep，特別手臂、肚、腰等，但知道自己優勢係對腳見得人，每次只要着短褲或短裙，大家都會覺得我好瘦，所以就算肥咗好多，可能大家未必睇到，但我自己會知。」

做老闆娘有壓力

提到「升呢」做老闆娘，Anne直言不時要計成本及效益，坦言有壓力。

問到她可有將產品介紹身邊人？Anne不諱言：「經常都介紹畀朋友，自己對產品好有信心，好嘢係要同大家分享，產品得到加拿大認證先可以喺當地發售，其實巿面上有好多保健品，但要食落肚，一定要小心選擇，適合自己同埋要有信心保證。」

最新影片推介：劉穎鏇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星凍齡】49歲陳煒蜜月之旅「泰」性感　煒哥5招駐顏秘訣穩做美魔女
15:37 2022/12/12
【明星凍齡】49歲陳煒蜜月之旅「泰」性感　煒哥5招駐顏秘訣穩做美魔女
【凍齡女神】黎姿騷全家福為爸爸弟弟慶生　Gigi為胞弟退出娛圈：開心健康過每天
10:13 2022/12/14
【凍齡女神】黎姿騷全家福為爸爸弟弟慶生　Gigi為胞弟退出娛圈：開心健康過每天
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
13:46 2022/12/14
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材

你可能感興趣

【明星凍齡】49歲陳煒蜜月之旅「泰」性感　煒哥5招駐顏秘訣穩做美魔女
15:37 2022/12/12
【明星凍齡】49歲陳煒蜜月之旅「泰」性感　煒哥5招駐顏秘訣穩做美魔女
【凍齡女神】黎姿騷全家福為爸爸弟弟慶生　Gigi為胞弟退出娛圈：開心健康過每天
10:13 2022/12/14
【凍齡女神】黎姿騷全家福為爸爸弟弟慶生　Gigi為胞弟退出娛圈：開心健康過每天
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
13:46 2022/12/14
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
向海嵐 Keep Fit 香港小姐

最高瀏覽

【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
13:48 2022/12/28
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜