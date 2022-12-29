【香港小姐】向海嵐升呢做保健產品老闆娘　 花三星期Keep Fit拍廣告

凍齡有術的向海嵐（Anne）早前當保健產品代言人，之後「升呢」兼任老闆娘。日前，Anne以一襲低胸長裙為產品拍攝廣告，期間更度身訂造多個拗腰、曲腿等高難度「甫士」，務求展現「不一樣」的性感優雅。

今次廣告拍攝，Anne既出錢又出力，表示：「擺咗好多心機喺今次拍攝中，由度橋、造型、硬照設計，到甫士上都有一齊參與研究，想出嚟效果同其他品牌『不一樣』，亦希望見到一個『不一樣』的向海嵐，然後就記得產品。」

拍攝期間，Anne擺出多個優美的高難度「甫士」，就連Anne亦笑指這些「甫士」跟人體工學相反：「好多人唔知，影相啲甫士唔係正常人可以擺到，可能腳喺呢邊，個身喺嗰邊，同人體工學係相反，但最緊要出嚟效果靚，拍攝之前，我用咗兩星期練習擺甫士，所以先做到咁多高難度動作。」

花三星期Keep Fit

廣告中，Anne盡顯性感高貴，為以最佳狀態示人，Anne花了三星期Keep Fit，她謂：「之前過咗自己生日月，再加上有好朋友外國返嚟，差不多連續兩個月不停咁食，短短時間重咗8磅，為咗今日拍攝，事前努力Keep咗三星期，食少啲嘢、勤做運動，因為知道今次拍攝會見到手臂、心口。」

Keep Fit過程中有否遇上難困？Anne笑言幸好自己有個「優勢」，能夠「一白遮三醜」

她表示：「平時覺得自己係呃到人，對我嚟講個個部位都好難Keep，特別手臂、肚、腰等，但知道自己優勢係對腳見得人，每次只要着短褲或短裙，大家都會覺得我好瘦，所以就算肥咗好多，可能大家未必睇到，但我自己會知。」

做老闆娘有壓力

提到「升呢」做老闆娘，Anne直言不時要計成本及效益，坦言有壓力。

問到她可有將產品介紹身邊人？Anne不諱言：「經常都介紹畀朋友，自己對產品好有信心，好嘢係要同大家分享，產品得到加拿大認證先可以喺當地發售，其實巿面上有好多保健品，但要食落肚，一定要小心選擇，適合自己同埋要有信心保證。」

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