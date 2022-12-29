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【中港通關】中旅社預約辦理回鄉證系統大排長龍　1月10日前預約全滿

社會 15:54 2022/12/29

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中旅社預約辦理回鄉證系統大排長龍，1月10日前預約全滿。（林曉君攝）

港府昨日（29日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，指港府已與內地有關單位已接觸，希望能在1月中前，能與內地有關單位達成共識後，將方案提請中央審批，其後落實，現時目標是希望1月15日前完成整個程序，落實通關，政府對此有信心。

中港兩地有望在下月「通關」消息一出，各界都十分雀躍，負責辦理回鄉證的香港中旅證件服務有限公司，預約登記辦理回鄉證的網站今日下午一度未能進入，本網致電中旅社，職員回覆指「晏就開始好多人用，連我哋都上唔到。」

由於在2019年3月起，中旅辦證服務實行全面網上預約，不設現場派籌，職員指欲換證的市民可待稍後時間再次到網站登記。她又透露，目前預約已全滿至明年1月10日，「呢兩日好多人預約整證，昨日都仲排到1月5日，今日就到1月10日都滿哂。」

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記者：李榮忠

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