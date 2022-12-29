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【不老男神】山下智久全裸演出《今際之國2》　拍檔大爆鋼條身材背後辛酸

保健美顏 17:55 2022/12/29

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37歲山下智久全裸演出，拍檔大爆鋼條身材背後辛酸。

早年大熱的Netflix劇集《今際之國的有栖》第二季近日正式開播，除了有原班人馬上陣外，更令觀眾眼前一亮的，莫過於久未良相於幕前的山下智久在劇內有「全裸」演出，飽滿的胸肌和健碩的身材，尤其露股畫面。儘管已年屆37歲，但仍讓不少粉絲看得熱血沸騰，並驚嘆男神由年少至今，帥氣度依舊未減。

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在劇中，山下智久擔任「遊戲關主梅花King」的主理人，亦是位「裸體藝術家」，因此劇中經常有裸露鏡頭。為了將最好狀態表露於人前，山下智久亦一直勤於操練。其演出拍檔山崎賢人亦大爆山下智久為了要維持好身材非常辛苦，如將健身器材帶到拍攝現場，方便自己隨時操練，他亦對對方的認真及敬業非常佩服，當親眼現場目擊本尊操練多時的裸體，更是讚嘆不已。

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事實上，山下智久已非首次「曬肌」，在2011年的電影《鐵拳浪子》，他為了符合角色，曾將體重減到53.5公斤，體脂率只有5%，又邀請職業拳擊教練梅津政彥幫助他鍛煉體質，又遵循相當於職業拳手的飲食餐單，成功練出冠軍級線條。

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責任編輯：羅嘉欣

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