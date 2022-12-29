【復常之路】 盧寵茂：放寬防疫非放棄　是時候將檢疫及預防責任交給市民　

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政府今日（29日）起取消大部分防疫措施，包括入境核酸檢測、以及疫苗通行証。醫務衛生局局長盧寵茂於電台節目表示，由於病毒變異新冠疫情與3年前有差異，與流感雖有些地方拉近，但仍有差異，包括需要維持高疫苗的接種率、以及口罩令。他表示，新冠及流感對醫療系統的影響是疊加效應，回復日常經濟活動的同時，是「放寬」而不是「放棄」對新冠的抗疫措施。

盧寵茂於對上兩周仍稱需維持疫苗通行証，但昨日政府則決定取消。盧寵茂表示，每一個階段均會對政策作檢討，而政策會有轉折點。他表示，「一老一幼」的接種率仍然低，幼兒及長者接種率分別只有兩成、及六成左右，因而感到遺憾，形容對一老一幼的接種率無改變，希望社會不被反疫苗、以及反科學的人士所影響。

至於當局放寬密切接觸者的檢疫令，盧寵茂表示市民對病毒熟悉，認為應將政府的管控、及預防病毒的責任及權力交由市民決定，例如「 病到底有沒有徵狀，有沒有需要睇醫生、需唔需要請假」，為市民預留彈性。他表示，早前於公立醫院已試行放寬檢疫令，今次只是擴大層面至市民。他亦表示，何時放寬口罩令，會隨著防疫的變化調整。

對於中港兩地通關，會否影響醫療系統的壓力。盧寵茂表示，仍然觀察醫療系統的負擔，隨著接種率提高及自然感染，以及醫療系統有較高的韌力。有信心醫療系統可以渡過冬季高峰，認為確診數字已不太重要，而取消檢疫安排後亦可釋放約500個人手。

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記者：陳展棋

與3年前