《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女　直言：一生難忘的經驗

《阿凡達》系列的主題總是以家庭為核心，這充份反映在電影常出現的一句對白「這個家是我們的堡壘」（Family is our Fortress）。

闊別13年，《阿凡達：水之道》由已成為納威族人 （Na＇vi） 首領的積舒利 （Jake Sully） 與妮蒂莉 （Neytiri） 的家庭故事為電影揭開序幕，一眾家庭新成員初次登場，為故事開展全新的篇幅。

榮升3子之母

積舒利與妮蒂莉在潘多拉 (Pandora) 星球安定下來，育有三名子女——長子納提任 (Neteyam) 、次子洛亞 (Lo’ak) 和三女吐嘉 (Tuk)，又收養了已過身的桂絲奧古斯汀 （Dr Grace) 的女兒卡娜 (Kiri)，和照顧著人類小孩蜘蛛仔 (Spider)。

妮蒂莉在今集已成母親，而飾演妮蒂莉的素兒莎丹娜 (Zoe Saldaña) 亦在現實生活中榮升3子之母：「如今我本人也成為了母親，所以在飾演以家庭為首的妮蒂莉時身同感受，我與角色同呼同吸，妮蒂莉像是陪我走過一段內心的旅程，這次演出絕對是個收穫滿滿的經歷。」

而在首集《阿凡達》戰死的戈維治上校 (Colonel Quaritch)，在今集經DNA重組死而復生，化身為身高9呎的納威族人，率領大軍對潘多拉星球的族群窮追不捨。

飾演戈維治上校的史提芬朗 (Stephen Lang) 現身說法：「在首集《阿凡達》中戈維治上校對潘多拉星球的認知相當陝窄，他腦海中只有如何侵略統戰潘多拉星球。但今集他以敵人納威族人的模樣復活，親身置身納威族人的眼中看潘多拉星球，一切看法從此不再一樣。」

全新身份重返故事

今集最為驚喜的演出，莫過於薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 以全新身份重返故事，飾演舒利家族的14歲養女卡娜。

她說：「科技最令我嘆為觀止的地方是，今次真的建構了一個橋樑讓我將14歲的自己帶到現在。我以一個迥然不同的自己，一個14歲少不更事、對世界充滿好奇卻又無法融入的狀態去演出卡娜，完全是個一生難忘的經驗。」

而《阿凡達：水之道》的電影主題曲《Nothing Is Lost (You Give Me Strength)》由曾獲奧斯卡金像獎提名最佳原創歌曲的The Weeknd唱作，Swedish House Mafia 和 Simon Franglen 製作。

電影監製Jon Landau分享：「今次電影主題曲的團隊成功製作一首既能忠於The Weeknd自己，又能與電影故事融為一體的歌曲。」「歡迎The Weeknd加入《阿凡達》大家庭！」

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