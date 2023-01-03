3成港人疫下外遊染新冠　應出發至少兩周前接種疫苗加強劑

香港人熱愛旅行，即使新冠肺炎肆虐疫情期間仍有不少人外遊。病人醫護權益協進會最新的調查發現，近3成受訪港人或其親友曾在疫情期間外遊時感染新冠肺炎，英國更成「外遊染疫重災區」。農曆新年長假將至，逾半受訪者計劃於未來半年外遊，但大部份人打算外遊時不戴口罩，部分人更「預咗中招」﹗究竟外遊前應如何做足準備以應對新冠肺炎?

3成港人外遊染疫 阻行程、延回港

病人醫護權益協進會委託香港民意研究所於12月初訪問逾650名18-50歲市民，結果顯示75%受訪者或親友曾於疫情期間外遊；當中27%在外遊時染疫、四分一人更於抵步7天内染疫，對旅程影響甚大：

近7成外遊打算不戴口罩

雖然前車可鑒，加上各地疫情升溫，仍無阻港人外遊決心。52%受訪者表示計劃於未來6個月外遊，其中67%計劃前往日本，其次是台灣(30%)。不過，三分二受訪者表示在外地時如當地沒有規定，不會戴口罩、不少人更「預咗中招」、或以為新冠康復者再染疫時，徵狀會較輕微，甚至沒有徵狀。

Omicron仍肆虐 逾500變種 二次感染更嚴重

鑒於Omicron變種病毒仍於全球肆虐，世界衞生組織警告，Omicron出現逾500個可高度傳播的亞系變種病毒，稍有鬆懈或致大量死亡個案。

研究亦發現，Omicron BA.4/BA.5較BA.2更具「免疫逃逸」能力，感染後的免疫有效期或短至28天，即康復者有機會再受感染。二次感染人士的死亡、住院及出現後遺症風險，均較首次感染人士高1.6 - 3倍。此外，外遊染疫不但大大影響行程、回港後需隔離及不能上班上課，即使無病徵或病徵輕微，均可引致長新冠，可增加心血管病風險達63%。

為外遊做足準備 至少14天前接種加強劑

為減低感染風險，市民於外遊前應準備足夠的防疫物品及藥物，了解當地疫情發展及防疫措施。是次調查指出，僅少數受訪者會於外遊前接種新冠疫苗加強劑，亦對最佳接種期存誤解。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生強調：「接種疫苗後需至少14天方能發揮有效保護。曾感染人士不要以為『無敵』，因為感染後的抗體會隨時間下跌，故外遊前亦應接種疫苗加強劑。」

此外，外遊時應時刻保持衞生，避免到人多擠逼的地方、保持適當社交距離及於人多及空氣不流通地方佩戴口罩；勤換口罩，如情況許可，每次除下口罩後應更換新口罩。如感到不適，應盡快求診及做檢測。

▲ 龐醫生提醒市民不應忽視染疫及二次感染風險，應在外遊至少14天前接種疫苗。隨著本港疫情升溫，佳節聚會大增，即使留港亦應盡早接種二價疫苗，提高保護。

二價疫苗可作3/4/5針 進一步提高保護

針對Omicron變種病毒，復必泰原始病毒株及復必泰Omicron BA.4-5二價疫苗日前已獲註冊成為香港藥劑製品，香港市民一如既往可透過政府的疫苗接種計劃接種，費用全免；而非香港居民日後可在香港的醫療機構或診所自費接種。二價疫苗包含原始病毒株、BA.4 及 BA.5變種病毒的基因序列，正正能有效應對本港現時最主流的變種病毒株。第2/3期臨床研究顯示，55歲以上參與者在接種二價疫苗作第4針1個月後，其中和抗體水平較接種前上升13倍 (接種原始疫苗僅上升3倍)，反映接種二價疫苗能進一步提高保護。

根據聯合科學委員會最新建議，18歲或以上人士可選擇二價疫苗作第3、4、5針接種；不論曾接種科興或復必泰疫苗，均可「溝針」二價疫苗。其實，外遊無非是為求開心，故此，已接種至少2劑疫苗及新冠康復者，均應按照建議疫苗接種間隔，及早於出發前接種二價疫苗。

資訊由病人醫護權益協進會提供，復星醫藥支持。

VAC-Dec22-010