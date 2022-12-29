【陳奕迅演唱會】第15場安歌《陀飛輪》　Eason重提出道唱歌備受冷落

▲ Eason昨晚唱《陀飛輪》

陳奕迅《Fear and Dreams》第15場 演唱會，鄧麗欣、丁子高、何超蓮、何超雲等來支持。Eason再次因觀眾熱烈要求，唱了第二小段即興版《浮誇》，更安歌《陀飛輪》。

昨晚Talk位，Eason向熱情觀眾表多謝：「好開心，今日你哋好好，感受到你哋好勁，既然咁火熱，不如直接跳舞啦，定係你哋想聽我講嘢？」觀眾大叫「想聽你講嘢」又有人大叫「浮誇呀浮誇」Eason反問：「你唔好咁多事啦，前面嘅朋友....」點知全場即跟著叫「浮誇」，Eason笑問 : 「邊好聽呀呢首歌，我介紹新歌你聽啦！有冇聽《人啊人》？《浮誇》老歌來㗎啦，我第一隻入新藝寶....05年6月7 號出碟，我記得晒我碟日期，係咪好變態？哈哈哈...」

觀眾再大叫《浮誇》。Eason:唯有屈服：「前日唱第一段，今日唱第二段啦咁....你地呢個年紀好鐘意懷舊...但係唔可以懷咁耐，人係要向前，要番番上去。」

唱完一小段， 觀眾因為太入神又拍片，未來得有反應 ，Eason笑道：「你睇冇乜反應....哈哈。」觀眾即再次報以熱烈歡呼聲。「太多年試過未唱就好有反應，又試過唱完冇反應。我人生第一個騷，係香港會議展覽中心，當年連自己歌都未有，上台唱我偶像張學友《望月》。因為係春茗。我記得唱完之後，我返後台，我好嬲，發誓以後要好聽到佢哋個膀胱爆都唔去廁所！留係到聽我唱！好嬲，當年 21 歲！好有動力，過了幾年，人大咗，人哋尿急到塊臉變紫色都唔比佢去咩？勸都勸佢去啦。 但後生應該咁。但我48 歲仲係好細個，係一個BB仔黎㗎。」

安歌環節，Eason選唱了《陀飛輪》，音樂一響大家已經知道，呼聲再次震烈紅館，當Eason唱完後，降台時溫馨提醒觀眾，「今晚得呢隻啦，唔好等喇。」但觀眾仍是依依不捨，等了近五，六分鐘才肯開始散去。

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