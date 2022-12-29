【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷　楊明+吳亦凡判監入獄

▲ 2022年度十大娛樂新聞。

2022年的娛樂圈充滿又驚又喜的一年，同樣有喜有悲，當中MIRROR演唱會發生嚴重意外，發生紅館41年以來最嚴重的墮屏慘劇，舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，引起全城關注送祝福！台灣男神林志穎炒車意外受傷，大美人李嘉欣險變植物人，兩位經歷生死邊緣。黃曉明與Angelababy宣布離婚，王子公主故事幻滅；DJ當奴驚爆與張致恒胞姐張詠恩「秘分」5年，夫妻情盡！

楊明醉駕罪成判監18天，吳亦凡同樣強姦罪成，判監13年驅逐出境，人生「玩完」。

即使歷盡多單不愉快事，大S與二十年前舊愛具俊曄再續未了緣玩閃婚；韓國女神孫藝珍與男神玄彬舉行童話式世紀婚禮，為大家帶來「苦中一點甜」，以行動證明緣份來到，誰也擋不住！

【李啟言傷勢】李盛林牧師首開腔談剖白心情 阿Mo多次為家人+So Ching流淚令人心酸

最新影片：劉穎鏇專訪

第一位：MIRROR演唱會

人氣男團MIRROR出道僅4年，瘋魔萬千粉絲，人氣高企，只要他們一現身，都會引起一番混亂，全部「鏡粉」只為見偶像一面。

今年7月他們首個紅館演唱會，由綵排開始至開騷，已經傳出舞台安全問題及舞者受傷消息，直至舉行第四場，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，有兩名舞者受傷，其中傷勢最為嚴重的李啟言（阿Mo）仍然留醫，至今未能自主活動，康復之期漫漫長路。

意外調查報告更結果令人震怒，當中涉及虛報資料，承辦商錯報了屏幕重量，屏幕重量本為9,852磅，竟申報為3,600磅。

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第二位：曾江離世

資深藝人曾江在今年４月從新加坡回港並於尖沙咀某酒店隔離期間，被發現倒臥在酒店房間，當場證實死亡，終年87歲，由於曾江離世突然，消息震驚整個娛樂圈。

除了曾江之外， 資深導演、演員楚原、嘉玲、祝文君以及名導羅啟銳亦於2022年相繼離世，令人惋惜。

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第三位：楊明+吳亦凡判監

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，並要在獄中度過冬至以及聖誕新年。

內地男星吳亦凡去年8月在北京因涉嫌強姦罪被捕，直至今年11月宣判強姦、聚眾淫亂案罪成，強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，事業一鋪清袋更成為階下囚。

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第四位：林志穎車禍受傷

台灣男神林志穎今年7月與兒子Jenso在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生嚴重車禍，當時座駕立刻起火全毀，幸好在場人士把父子拉出車外，父子二人才能避過一劫。

不過由於車禍嚴重，林志穎全身多處受傷、骨折，情況令人擔心，幸好他接受完成手部及顏面手術後，當中包括放入鈦合金進行固定手臂骨，身體情況慢慢好轉，現時已留家休養。

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第五位：大S再婚

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月正式宣布與汪小菲離婚，結束逾10年婚姻。

不過當緣份來到誰也擋不住，今年3月大S突然自爆婚訊，對象更是20年前的韓籍舊愛具俊曄，消息震驚中港台。

二人能夠再次復合，全因具俊曄找到大S廿多年前的號碼，主動打這通電話，便是這樣令他們愛火重燃，具俊曄更飛到台灣與大S生活，以行動證明愛得有多深，想與對方再續前緣。

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第六位：孫藝珍玄彬結婚

2019年韓劇《愛的迫降》瘋摩萬千少女，個個渴望身邊有個像玄彬一樣的男友，劇中他與女神孫藝珍這對情侶深受觀眾愛戴，加上二人相當匹配，當年大家都希望現實中他們都能夠在一起。

大家的心願最終成真，孫藝珍與玄彬因此劇擦出愛火花，去年1月孫藝珍公開認愛，並說：「感謝能夠遇上這麼好的人，我會努力地讓自己變得更加美好。」

今年4月二人拉埋天窗，在韓國舉行童話式世紀婚禮，譽滿全亞洲的男神女神結婚，全城都替他們感高興，而11月孫藝珍更為玄彬生了男寶寶，幸福美滿，令大家相信世界上還有童話美夢。

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第七位：離婚夫婦

內地藝人黃曉明與楊穎（Angelababy）向來被視為演藝圈金童玉女，2015年在上海舉行世紀婚禮。二人以往時常甜蜜放閃，近年極少晒恩愛，並屢傳「分」訊，今年1月各自在社交平台宣布離婚，結束6年夫婦關係，兩人共同撫養兒子「小海綿」。

組合艾粒成員當奴（唐劍康）10月驚爆與前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan）已離婚5年，婚姻只維持6年。當奴直認與Jan性格不合，強調不涉及第三者：「今世緣盡，希望下世有這個福分。」

荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）與《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard）早於2017年已離婚，二人隨即對薄公堂，婚姻僅維持1年，但官司卻纏繞6年。

二人世紀官司的狗血「劇情」，先由女方控告男方家暴，男方反告對方才是施虐者，期間公開「前妻在床上大便照」等，全球吃盡花生。早前官司終有了斷，Amber Heard跟Johnny Depp簽訂和解協議，由千萬美元的賠償金，改為僅需向Johnny支付100萬美元。

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第八位：袁嘉敏炮轟鍾培生父子

前港姐袁嘉敏（Candy）今年成為搜尋榜排名的高位，事緣4月她忽然在社交網指名道姓炮轟鍾培生父子，Candy自揭獲鍾氏父子包三餐達一年，卻換來一場噩夢，並指二人曾向她提出「古怪要求」，成為全城熱話。當時Candy於IG寫道：「鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣，太可怕了。」

而鍾培生曾為事件回應，指二人只見面數次，並指保留追究權利，但Candy坦言不怕被告誹謗。及至本月23日，Candy拍片回顧今年自己的新聞，當中Candy剖白與鍾培生關係，她稱：「嗰陣相處都ok，雖然有啲嘢我係忍緊，但係就未話喊咁樣嘅。」可是後來不太愉快，更喊得十分厲害。

不過Candy強調：「喺呢段關係中100%係由人哋主動提出，由人哋主導。」另外她更否認鍾培生曾對她提供經濟援助過百萬。

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第九位：韋史密夫護妻摑基斯洛克

韋史密夫（Will Smith）在今年三月的奧斯卡金像獎上聽到諧星基斯洛克（Chris Rock）侮辱其妻珍達娉琦的「鬼剃頭」時，隨即衝上台掌摑基斯一巴，事隔四個月後，兩位當事人在不同場合也發表聲明。

事發後韋史密夫到印度靈修，閉關反省四個月。他於閉關後拍片再就掌摑事件道歉：「基斯，我向你道歉，我的行為是不可接受。」

另一方面，基斯洛克在七月初開騷時提到：「有人說，語言的殺傷力很強，原因只是他從未被人掌摑過。」

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第十位：李嘉欣險變植物人

大美人李嘉欣（Michele）於1月時在社交網自揭命懸一線的恐怖經歷，Michele指當時突然感到心跳加速，同時呼吸困難、腳步不穩，在這異常情況下被急送ICU進行搶救，心肝腎等功能幾乎停頓，險變植物人。

Michele憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」

在ICU搶救了48小時後，「執番條命」的Michele終於走出鬼門關，後來回家休養。 事後醫生檢查到Michele的心臟先天性多了一條血管，血管像短路一樣亂跳，因此血液無法輸送去內臟。為免再有相同情況，Michele後來接受導管消融手術，身體才逐漸康復。

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