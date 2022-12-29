【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同

▲ 有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍，網民：藥物已成為時價日日不同。（Facebook群組「將軍澳主場」）

早前內地多個城市宣布優化防疫「新十條」，退燒藥、快速抗原測試等抗疫物資需求大增，本港藥房亦出現搶購潮，其中可止痛退燒的「特效必理痛」尤其短缺，有藥房更將50粒裝「炒」至798元，50粒裝「炒」至498元，較原價高出逾5倍。

▲ （Facebook群組「將軍澳主場」）

疫情至今，搶購物資潮不時發生，目前本港再次出現搶購止痛藥物潮，不少地方亦出現斷貨情況，包括各大超市及大型連鎖藥妝店。有市民在Facebook群組「將軍澳主場」分享，有藥房炒賣必理痛，，一盒30粒裝抬價至498元，50粒裝更被哄抬至798元，較原價高出逾5倍。

▲ （Facebook群組「將軍澳主場」）

除「特效必理痛」外，各感冒、傷風、退燒藥均被炒高，加價1至數倍不等。有網民稱，「藥物已成為時價，日日不同」，更有網民稱，「沒有最癲，只有更癲；唔係病死，係貴死。」

我仲係食緊存貨，仲有3粒唔捨得食

呢個價錢真係唔舒服去睇醫生好過

香港人哀歌

明明頭痛，而家變頭痕

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記者：李榮忠