【血癌突襲】女兒患白血病意外揭非親生　單親爸沒嫌棄反求前妻捐骨髓

▲ 內地一名單親爸爸的12歲女兒患白血病，意外揭發2人沒血緣。

內地一名單親爸爸7年前離婚，獨自撫養5歲女兒至今，現年12歲的女兒近日確診患上血癌，意外發現她與爸爸沒有血緣關係。單親爸獲悉消息後晴天霹靂，不過他沒有嫌棄養女，更堅決要救女兒，更求前妻捐骨髓，可惜親母反過來狠心放棄治療親女。

12歲女患白血病揭非親生

白血病也稱血癌，所有兒童癌症之中，以急性淋巴性白血病佔的比率最高，發生率高達25%，即平均每4個癌童就有1人患急性淋巴性白血病。綜合內地媒體報道，內地一名12歲女孩患上白血病，急需移植骨髓治療保命。然而，驗骨髓過程中揭發了一項秘密，女孩跟爸爸沒有血緣關係。

▲ 12年來的父女情，爸爸希望求前妻救女。（微博影片截圖）

該女孩的爸爸是河南省鄭州市陳先生，陳先生在7年前因性格不合跟前妻離婚，兩人協議離婚，並同意由男方撫養5歲女兒，陳先生成為單親爸爸，帶著女兒一起生活，長輩亦會幫忙湊孫。

至今年10月初，女兒不斷發燒，就算吃退燒藥症狀也沒有改善，之後轉往醫院，確診患上急性白血病。爸爸為了救女，打算要移植骨髓，可是沒想到經過檢驗後，檢查結果多項指數不脗合，醫生指出女兒根本不是陳先生親生。

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不追究被前妻戴綠帽

當下陳父心一涼，大吃一驚之時，立即致電前妻，經過再三追問，對方才坦承小孩可能是別人。陳爸爸沒嫌棄養女，之後決定要用盡方法救她，主動找記者幫忙勸說前妻救女兒，

12年的親情實實在在的，給女兒看病是最重要的，別的事都能暫時放下。

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養父沒嫌棄 親母拒救女

陳先生希望前妻可以做骨髓配對，因為親母的脗合度高很多，甚至可以找出親父捐骨髓。可是，雖然前妻經過骨髓配對確定能配對上，但對方卻以身體虛弱為由，在2年以來已做了多次手術，拒絕進行骨髓移植給女兒。

在影片中，記者訪問前妻，問她為何不救女兒，質問她就連沒有血緣的家人，爸爸及祖母也不放棄，何以她放棄救親女。她多次沉默不語拒回答，之後澄清自己沒有完全不理女兒。

女孩的祖母在旁聽到大感氣憤，想不到她連親生女兒都不願意幫忙，更藉口多多。而女童的外婆表示女兒雖已離婚，但孫女依舊是孫女，接下來會承擔孩子的醫療開支，盡力幫忙。目前當地村負責人出面協調，同時醫院提供了後備方案，看看從臍帶血庫中會否找到適合的配型。

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責任編輯︰王明芳