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【家庭悲劇】三母子墮軌遭列車撞死　揭失業媽攬小學兒走上絕路

親子 16:53 2022/12/29

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日本有三母子一同墮軌，不幸遭列車撞斃。

疫情打擊各行各業，有公司無力經營下去，需要裁員甚至倒閉，一眾員工生計頓成問題。日本發生一宗墮軌事件，有母子三人一同墮軌，不幸遭列車撞斃。事件揭發失業家庭悲歌，媽媽絕望下攬著兩名孩子尋死，引起社會關注。

綜合日本傳媒報道，事發於昨日（28日）上午11時左右，在埼玉縣戶田市的JR埼京線北戶田站，有車站工作人員報警稱，一位母親帶著兩個孩子站在月台上，當列車進站後，三母子突然跳進路軌上，並被列車撞倒。

最新影片︰

據當地警方指出，三母子在昏迷狀態下被送往醫院，傷勢嚴重，最終證實不治。警方調查後得悉，三名死者居於埼玉市南區，分別為37歲的媽媽、8歲長子和6歲小兒子，兩名男童均就讀小學。

警方初步懷疑失業的媽媽輕生，想與兩個兒子同歸於盡，才造成這次悲劇。警方目前正向自殺方向偵查，了解三名死者的家庭經濟狀況，詳細情況有待進一步調查。

有乘客目睹慘劇而受驚，事件中沒有其他乘客受傷。受這次事故影響，埼京線大宮至大崎間的列車延誤約1個半小時。

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責任編輯︰王明芳

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