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【日本限航令】港航明起復飛沖繩及北海道　快運新春北海道加班機如期出發

社會 16:40 2022/12/29

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港航明起復飛沖繩及北海道，快運新春北海道加班機如期出發。（陳靜儀攝）

日本早前預告明（30日）起發出限航令，有關政策有所更新，日本當局公布，如前往幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場航班，未載有過去7天曾逗留中國內地的旅客，則可如常出發入境，然而，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班。香港航空復飛沖繩及北海道；農曆新年香港快運直航北海道亦如期出發。

就日本最新入境政策更新，東瀛遊表示，成功向香港航空協商爭取由明天（30日）起恢復，每日一班沖繩航班，以及每星期三班 (逢星期三、五、日) 北海道航班。

東瀛遊執行董事禤國全表示，現正聯絡早前已報名明年1月1日至10日、前往上述兩地的200至300名旅客再參與行程。他預計1月18日以後的航班多為加班機，乘搭相關航班的行程將會受影響，但旅行社仍沒有時間處理相關個案。他續指，近日航空公司吉機往日本接載港人，成本上漲加上航班大減，預料農曆新年的機票價格將飆升。

縱橫遊表示，經過與航空公司爭取，農曆新年期間，1月19至24日香港快運直航北海道加班機可以如期出發。

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責任編輯：陳麗娜

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