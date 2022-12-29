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【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎

健康 16:53 2022/12/29

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原始毒株再現CT驚見「白肺」，內地專家現身拆解箇中之謎。

新冠肺炎席捲全球數年，病毒亦不停地變種。有傳內地確診者CT驚現「白肺」，疑因原始病毒株又再出現而致。針對有關傳聞國家衛健委醫政司司長焦雅輝亦有開腔回應。

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內地疫情升溫，更有指部分地區單日確診個案多達數以十萬計。根據新華社報道，近日網上有流傳指Delta與Omicorn變種病毒再次於內地肆虐，並指確診者的肺部CT（電腦斷層）結果顯示又再出現「白肺」，疑與原始病毒株的出現及接種疫苗有關。

有見及此，國家衛健委醫政司司長焦雅輝亦有針對有關傳聞開腔回應。她指出

白肺是肺部影像學表示的一個口語化描述，而非肺部組織變了白色。

她續解釋指，不單是新冠病毒會令CT結果出現「白肺」的現象，呼吸道合胞病毒或流感病毒亦會導致相關現象。出現如此現象只能代表了肺泡內出現炎症，繼而令肺部被滲出的液體或炎性細胞填滿，導致CT檢查中的光線無法穿透肺部出現白肺，換言之與新冠肺炎病毒並沒有直接關係。

焦雅輝亦有補充解釋表明，現時網上流傳的「白肺」並非真正的白肺，白肺只適用於形容較嚴重的病患之上。一般而言，只有肺部CT時，白色影像面積達70-80%才可稱之為「白肺」，而且就臨床角度而言此現象十分罕見。

焦雅輝續提醒指高齡為出現「白肺」的一大因素，然而若再有長期病患或重病患者則需要多加留意。若老人出現呼吸困難等情況時務必要到急症室求診。

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責任編輯：羅嘉欣

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