【日本限航令】香港航空回復往沖繩及札幌航班　來往東京及大阪航班維持正常

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香港航空今天 (29日) 因應日本當局對航班的最新要求，對前往北海道及沖繩的航班作出了評估，並進行以下調整：

來往香港及沖繩：12月30日開始，全面恢復每日一班。

來往香港及北海道札幌：12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作。

而來往東京及大阪的航班沒有受是次限制影響，繼續維持正常運作。

由於部份來往北海道的航班取消，香港航空會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排。若乘客是透過第三方預訂航班，請聯絡相關旅行社代理跟進。

而因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。

香港航空昨日按日本政府要求取消前往北海道和沖繩航班，並承諾盡力接載乘客回港，已即時向各界交代處理方案，公司感激顧客的理解及香港政府的大力支持。

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記者：陳梓蔚