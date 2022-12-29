  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 17:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本限航令】香港航空回復往沖繩及札幌航班　來往東京及大阪航班維持正常

社會 16:47 2022/12/29

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

香港航空今天 (29日) 因應日本當局對航班的最新要求，對前往北海道及沖繩的航班作出了評估，並進行以下調整：

  • 來往香港及沖繩：12月30日開始，全面恢復每日一班。
  • 來往香港及北海道札幌：12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作。

而來往東京及大阪的航班沒有受是次限制影響，繼續維持正常運作。

由於部份來往北海道的航班取消，香港航空會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排。若乘客是透過第三方預訂航班，請聯絡相關旅行社代理跟進。

而因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。

香港航空昨日按日本政府要求取消前往北海道和沖繩航班，並承諾盡力接載乘客回港，已即時向各界交代處理方案，公司感激顧客的理解及香港政府的大力支持。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【日本限航令】縱橫遊：赴日未打齊3針須持核酸陰性證明　日方簡化入境登記程序
今日 13:46
【日本限航令】縱橫遊：赴日未打齊3針須持核酸陰性證明　日方簡化入境登記程序
【日本限航令】港航明起復飛沖繩及北海道　快運新春北海道加班機如期出發
今日 16:40
【日本限航令】港航明起復飛沖繩及北海道　快運新春北海道加班機如期出發
【日本限航令】運輸及物流局強調入境限制不合理　正繼續要求取消限制
今日 15:40
【日本限航令】運輸及物流局強調入境限制不合理　正繼續要求取消限制

你可能感興趣

【日本限航令】縱橫遊：赴日未打齊3針須持核酸陰性證明　日方簡化入境登記程序
今日 13:46
【日本限航令】縱橫遊：赴日未打齊3針須持核酸陰性證明　日方簡化入境登記程序
【日本限航令】港航明起復飛沖繩及北海道　快運新春北海道加班機如期出發
今日 16:40
【日本限航令】港航明起復飛沖繩及北海道　快運新春北海道加班機如期出發
【日本限航令】運輸及物流局強調入境限制不合理　正繼續要求取消限制
今日 15:40
【日本限航令】運輸及物流局強調入境限制不合理　正繼續要求取消限制
機票 航空 香港航空 日本 中國 大阪 東京

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
13:48 2022/12/28
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜