【搶人才】移民顧問料每年吸4.5萬人才來港　內地人佔9成專攻金融創科

▲ 移民顧問料每年吸4.5萬人才來港，內地人佔9成專攻金融創科（曾耀輝攝）

政府推出多項「搶人才」措施，料未來3年每年輸入至少3.5萬人才來港。有移民顧問指近年疫情積壓大量申請，推算可吸納4.5萬人來港，比政府估計的更多，當中9成是內地人，以從事金融業及科技業為主，料可填補香港人口的缺失。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷估計，現有多項計劃放寛配額不設上限，令申請更容易，相信開始接受申請後，申請人數會持續增加，尤以優秀人才計劃將廣受歡迎。同時，新推行的「高才通」，當中内地有9間大學的畢業生都符合資格，估計每年共有約4萬名本科畢業生，因此潛在申請人數眾多。

鄭天殷指，2019年有逾6.6萬名內地人才透過各項計劃來港，但2020及2021年只有約3萬人，相信是由於受疫情影響，大批人才申請被積壓未被處理，隨着本港防疫政策進一步放寬，相信申請會增加。她指，在港府宣布相關措施後，內地人來港的查詢立即增多約3成，主要涉及高才通，大部分查詢人士均有意從事金融及科技行業，她認為港府的政策推動，特別是創科資源，以及香港的國際地位，均是吸引內地人才來港的原因。

她推算部分計劃可申請其配偶及受養子女一同來港，假設每年成功吸引4.5 萬人來港，連同受養人合計來港總人數可高達 11.7 萬人，有助為本港紓缓人口流失的情況。

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記者：蘇文軒