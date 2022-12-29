【新冠肺炎】21歲台灣女星紀欣伶確診高燒40.6°C　連續發燒4日燒到心臟痛送急症

▲ 台灣21歲藝人紀欣伶確診新冠肺炎後高燒40.6度，燒到心臟痛送往急診。

現年21歲的台灣藝人紀欣伶日前確診新冠肺炎，除了常見的喉嚨痛，更出現血氧降低、心臟疼痛、發高燒等症狀，嚴重到被送往急診，達中重症的程度。

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綜合台媒報道，紀欣伶曾參加《DD52》選秀，並演出過《你的孩子不是你的孩子》、《HIStory4 - 近距離愛上你》等作品。確診新冠肺炎之後，她出現了喉嚨痛、發燒、指甲變紫、血氧低、心臟疼痛，以及嗅覺味覺喪失等多種病徵。紀欣伶稱：

發燒基本上都是40度在燒的，連續燒了4天，每天都在發抖，燒到心臟抽痛送急診。

同時她發出幾張養病期間拍的照片，高燒曾經燒到40.6度，情況相當嚴重。紀欣伶當時先到急症室求診，還做了一系列檢查，原本被建議住院，但因為沒有病床，最後還是簽了自動離院書回家繼續隔離。她憶述確診時的痛苦：

確診前5天我沒有一天能睡超過2小時，都會被咳醒，不然就是不舒服到醒來，喉嚨的痛真的痛到快瘋掉！痛到耳朵也跟著痛，口水我都吐掉不吞，喝水可以喝到哭，真的太痛了。

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目前，紀欣伶已轉為陰性，身體狀況也好轉許多，但是變得相當嗜睡，且依然有咳嗽、燒聲症狀，紀欣伶還無奈透露，自己其實已經打過4劑疫苗，但沒想到還是確診，更形容這段歷程是「很恐怖的一場戰爭」，並希望大家都能保持健康，語重心長呼籲：

真的不要確診！大家要保護好自己，確診才不是像感冒而已，也沒有什麼可以睡到飽吃到飽的，完全沒有任何心思做其他事，非常可怕，後遺症也很可怕。

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責任編輯：羅嘉欣