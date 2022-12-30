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【新城勁爆頒獎禮2022】率師弟黎展峯+黃明德+洪助昇齊出席　泳兒盼有鼓勵：17年來沒獲過這個獎

娛樂 19:46 2022/12/30

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泳兒、黎展峯、黃明德和洪助昇一同受訪。（梁樂欣 攝）

由香港新城電台舉辦的年度盛事《新城勁爆頒獎禮2022》，於2022年12月29日晚上7時30分假香港會議展覽中心舉行，本屆《新城勁爆頒獎禮》口號為「音樂新葉．創造傳說」，是屆亦舉辦全港首次「元宇宙投票」。

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最新影片：劉穎鏇專訪

泳兒盼繼續獲獎

泳兒奪得「勁爆女歌手」及憑《早上37.2度》奪得「勁爆歌曲」，她表示希望在未來的頒獎禮上仍能獲獎，「也會希望能獲獎，17年來沒獲過這個獎，都希望有這個鼓勵。」

洪助昇遇《造星》好友

演唱《憑實力單身》的洪助昇奪得「勁爆新媒體歌曲」，曾參加《全民造星II》的他感慨道：「今日看見很多《造星》朋友，去年有看到大家在頒獎台上獲獎，且有很多表演，我都會想我何時能跟大家一起來到頒獎台上，也算是夢想成真。終於，今年能出道成為歌手，看到那麼多一起奮鬥的朋友。」

黎展峯、泳兒、黃明德、洪助昇（左起）。（梁樂欣 攝）

黃明德+黎展峯首次上台

黃明德和黎展峯都獲得「勁爆新人」，首次上台獲獎的二人不約而同地表示很緊張，就連身旁的泳兒因剪了新髮型而亦有同感：「比較怯，走路時「差錯腳」。」

記者：梁樂欣

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