【新城勁爆頒獎禮2022】張天穎盼邀其他組合齊跳唱　Phoebus開靚頭P1X3L將再有成員單飛

▲ P1X3L、張天穎（Jaime）分別受訪。（梁樂欣 攝）

由香港新城電台舉辦的年度盛事《新城勁爆頒獎禮2022》，於昨晚（29日）假香港會議展覽中心舉行，本屆《新城勁爆頒獎禮》口號為「音樂新葉．創造傳說」，是屆亦舉辦全港首次「元宇宙投票」。

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張天穎想突破自己

首次參加音樂頒獎禮的Jaime表示：「很開心、很興奮，第一次參與頒獎典禮，看見很多同屆新人穿得很美地出席，很Proud of他們，都很Proud of自己，明年繼續做好自己。」

今次演出對Jaime是一次新體驗，「第一個那麼大的舞台，Rehersal時亦會嚇親，但很開心、很Enjoy。」她續指：「很開心會看見有Fans，起碼都有4個燈牌，當然要找他們拍合照，要愛錫他們。」

新一年，Jaime想突破自己，「今年都是自己做歌，明年或會邀請不同的音樂人一起玩。想試試跳着唱，或許會跟組合合作，明年想寫慢歌給其他人唱。」今年，Jaime和顧定軒一起開騷，問到明年會否開個人騷？她回應：「其實開騷是很開心的，如果我作得夠快夠多，都希望會有第一個個人演唱會。」

▲ 張天穎（Jaime）。（梁樂欣 攝）

P1X3L獲首個獎

P1X3L三子吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）一同接受訪問，對於獲「勁爆組合」獎，George直言：「很驕傲、很Surprise。」Marco則說：「是今年第一個獎，唯一一個。」George表示：「下次會繼續努力。」

台上有不少《造星》參賽者一同聚首，Marco有感：「大家好像一家人，很親切，完全沒有緊張的感覺，上台後很開心。」

Phoebus獲得了「勁爆新人」獎，Marco指：「Phoebus幫我們開了個靚頭，第一個出Solo的歌手便獲獎，超級興奮、超級開心。」Phoebus鼓勵身旁兩位兄弟：「明年到你們了，你們準備出Solo。」

▲ P1X3L。（梁樂欣 攝）

再有成員單飛

問到誰是下一位單飛？George大賣關子道：「一、二月便會知道。」Marco則謂：「可能會同步。」George補充：「可能P1X3L先出。」

Phoebus稱：「其實我本來都是平常心，獲獎後在台上發現忘記了多謝很重要的人，就是我們的Fans。今年難得有自己的Solo，加上兄弟那麼支持，明年很想可以再做更多歌給大家，推出不同的歌曲。」他又指：「Marco會請食飯。」

記者：梁樂欣

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