【人口趨勢】去年粗出生率創30年新低　僅近3.7萬名嬰兒出生

▲ （林宇翔攝）

政府統計處今日（29日）出版《香港人口趨勢1991–2021》，香港的整體人口由1991年的575萬，增至去年的741萬，在過去30年間平均每年增長率為0.8%。隨着人口增長，人口趨勢亦有顯著的轉變。當中，去年只有36,953名嬰兒出生，是過去30年最低；去年登記結婚數目為亦過去30年最低，而離婚人數則是過去15年最低。

《香港人口趨勢1991–2021》描述過去30年香港人口的增長及其年齡性別結構，以及出生、死亡和結婚的模式。刊物亦展示香港人口在1991年至2021年的變化，並比較選定經濟體在同期間的情況。

香港人口由1991年的575萬增加至2021年的741萬，在過去三十年間平均每年增長率為0.8%。由於過去30年生育率下降及死亡情況不斷改善，人口高齡化的現象持續。人口年齡中位數由一1991年的31.6歲上升至2021年的46.3歲。

最新影片推介：

婚姻趨勢方面，遲婚情況在香港十分普遍。2021年初婚新郎及初婚新娘的年齡中位數分別是32.2歲及30.6歲。在1991年，相應的年齡中位數分別為29.1歲及26.2歲。

至於去年登記結婚數目只有26,899宗，粗結婚率為3.6，較2016年的50,008宗減少近半，亦是過去30年最低；同時離婚令數目去年錄16,692，較2016年的17,196有輕微減少，但亦是過去15年最低。

此外，在內地與香港跨境婚姻中，新娘為香港女性而新郎為內地男性的跨境婚姻有上升的趨勢，其佔所有跨境婚姻的比例由1991年的6.1%增加至2019年的35.8%。雖然跨境婚姻數目其後因疫情香港和內地實施關口管制和檢疫措施而大減，但其所佔的比例在2021年仍維持有32.0%。

香港的生育水平在過去30年呈現下跌的趨勢。總和生育率由1991年的每千名女性相對1,281個活產嬰兒下降至2003年的901個。其後該比率回升至2012年的1,285個，然後逐漸下降至2019年的1,064個，再進一步下降至2021年的772個；去年只有36,953名嬰兒出生，粗出生率為5，是過去30年最低。

香港在1991年至2021年間的死亡率持續下降，以致平均預期壽命上升。男性的出生時平均預期壽命由1991年的75.2年增加至2021年的83.2年，同期間女性的出生時平均預期壽命則從80.7年上升至87.9年。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠