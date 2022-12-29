【香港機遇】王祖藍曾被親戚騙保險金捱窮　為香港人重投電視懷抱感高興

▲ 王祖藍在港台節目《香港機遇》暢談香港演藝事業的發展。

「多棲」藝人王祖藍日前接受港台訪談節目《香港機遇》，大方分享自己的成長之路，暢談香港演藝事業的發展。

身兼主持、導演、演員、經理人、配音、填詞人以及商人等多重身份，雖然他慨嘆24小時不夠用，凌晨3時仍在回覆短訊，但幸慶有能幹的團隊幫助。

▲ 王祖藍重提有兩年為養家兼職多份工，窮捱11元碟頭飯醫肚。

舞台拾自信

王祖藍兒時在馬鞍山恆安邨長大，與容祖兒和黃翠如為鄰居兼校友。由邨校升至中學，他直言從沒想過自己會在演藝圈發展，直至入讀香港演藝學院，便愛上了舞台：「自己唔係好讀到書，個子細粒又追唔到女仔，唯有上跳舞先令人睇到自己。開頭只係彌補自己自卑嘅缺陷，後尾慢慢真係愛上演戲同唱歌。」

畢業後為還學費及幫補家用，王祖藍曾於香港電台做兒童節目，亦會寫廣播劇、為主題公園寫音樂劇歌詞、跑龍套等兼職：「好現實要還學費，當有條件嘅限制，必須要『搵食』時，咁先逼到自己去融會貫通。」

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窮捱11元碟頭飯

提到有兩年生活較艱辛，王祖藍父親因患絕症有一年時間接受化療無法工作，當年除了靠申請綜援、傷殘津貼，母親在茶餐廳兼職賺錢，而他亦將所有錢給家裡用，自己十分慳家。

在港台員工飯堂，他靠吃11元碟頭飯醫肚：「每日就靠11蚊乾炒牛河、免治牛肉，你咁就好開心㗎啦！」及後，續指原本有一筆亡父遺留的人壽保險金，本來可以支撐到讀完導演系，但因借給親戚而對方沒還，最後被迫出來工作。

主持大讚其模仿功力十足，他謙稱從來沒有自己的風格，自認是「盡力遷就市場嘅表演者」：「我稱不上係一個有風格嘅演出，我自己嘅風格就係『搵食』。」

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電視圈百花齊放

近年王祖藍北上發展，更帶領王浩信、高海寧及張振朗勇闖內地影視圈，他直認內地沒有專業模仿，故被邀請上去打造綜藝節目：「因為內地可能冇專業模仿，好綜藝類型、遊戲競技嘅人，希望我哋香港、台灣藝人入去刺激佢哋嘅節目。」

他讚揚內地綜藝在10年間進步神速，由需香港藝人幫手以至現在孕育出新一代的年輕藝人。

不過他說最開心的是，香港人重投電視懷抱：「無論邊個電視台整體收視都比以前高，電視圈被網絡衝擊得好緊要。多咗人睇電視，係一件值得開心嘅事，其實應該百花齊放。」

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