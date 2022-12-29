【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福

▲ 日本女團「8JEWEL」成員的柏木未來，年僅23歲，前途無限，但前日(27)深夜，突然發聲明，宣布有孕。

日本女團「8JEWEL」成員的柏木未來，年僅23歲前途無限，但前日(27)深夜突然在Twitter發聲明宣布有孕，「我的肚子裡已經有了一個新生命！」令人驚訝的是，經手人竟是長期以來支持她的粉絲，而BB預產期是明年6月。公布後翌日，準媽媽柏木未來卻喜從悲來，「我是偶像，現在我的未來並不幸福。反而是一個人撫養孩子，這一生都很辛苦，每天都想死。」令粉絲擔心不已。

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柏木未來身兼2女團「8ANGEL」、「8JEWEL」的成員，其中「8JEWEL」是向「日本8個主要城市傳遞光彩的珠寶偶像團體」為概念宣傳的偶像團隊。她先於5月退出「8ANGEL」，接著在9月生日活動宣布畢業。

她於12月27日深夜在Twitter發聲明，「我的肚子裡已經有了一個新生命！」更自爆經手人是「長期以來一直支持我的粉絲」，因此決定要好好珍惜腹中的小生命，而預產期是明年6月，她希望粉絲們可以繼續溫暖的支持她。聲明如下，

很抱歉，突然宣布這件事，但這一次我的肚子裡有了新的生命。對方是長期支持我的粉絲。我想珍惜與從我成為偶像開始就作為粉絲支持我，一直是我堅定的伙伴的人的這種聯繫所賦予我的生命。 目前處於穩定期， 預產期為6月。 從今以後，我會和我未出生的孩子以及我的家人 一起幸福地生活。思考。雖然這是私事，但我想在這裡報告一下。 如果你能溫暖地照顧我， 我將不勝感激。

未婚懷孕的柏木未來，翌日再於Twitter發文，她感慨自己已不是偶像了，

已經是不當偶像後的事情了，已經離開經紀公司了，我只是眾多偶像中的一個偶像，現在的我的未來並不幸福，反而是要一個人撫養孩子這一生都會很辛苦，每天都想死。

當她被網民猜測懷孕時間是退團前，她則回應，「如果你懂得計算懷孕週期，你就會知道是在畢業後發生，但網絡上是任何人都可以胡亂發言的地方！」

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柏木未來與男粉絲未婚懷孕一事，震驚網民及粉絲們，有網民質疑為何不結婚，「如果有了新的生命，還是應該和男生結婚，一起扶養，這對孩子才好」、「孩子沒有罪，但是男方應該要負起責任為了孩子也應該結婚才是啊」、「妳跟粉絲發生關係嗎」，不過也有不少粉絲為她打氣，「有辛苦的事情也必定有好事的」、「如果決定一個人生下來養育是很了不起的事，希望母子都能健康地生活」、「別在意那些不能為你祝福的人所說的話」。

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責任編輯︰王明芳