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【最低工資】民建聯顏汶羽倡引入方程式　落實最低工資一年一檢

政治 18:06 2022/12/29

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民建聯立法會議員顏汶羽。（胡偉明攝）

施政報告提出，邀請最低工資委員會，研究如何優化法定最低工資水平的檢討機制。民建聯立法會議員顏汶羽建議，最低工資改為「一年一檢」，並以方程式客觀計算調整幅度。

研究此議題超過10年的顏汶羽指出，目前由勞資雙方協商新的最低工資水平，存在不可預測性，勞資雙方亦難以達成共識。他續指，現行機制是「兩年一檢」，主要由於需要收集大量數據，及後亦需時諮詢各方等，令目前最低工資水平存在天然滯後。

他坦言，對政府現時提出的檢討感到失望，質疑政府在檢討工作上「無角色、無方向、無時間表」。他認為，若要趕及2025年5月1日再調整最低工資時，可以用新機制計算調整幅度，檢討工作馬上便要開始進行。

顏汶羽建議，改以方程式計算新的最低工資水平，做法更客觀、透明、高效，亦具有可預測性，對勞工市場產生的波動會較少。他認為，可使用「低薪行業僱員每小時工資第10個百分位」作參考值，亦可考慮物價指數和對勞工市場的影響。

他表示，日後每年按方程度計算新的最低工資水平後，傾向認為最低工資委員會必須跟從有關金額，而委員會的角色則改為定期檢討方程式，建議每3年檢討一次。他亦建議，改革委員會的組成，由現時勞方、資方、學者、政府各有3名委員，加入更多社會持份者等。

被問到若由現行機制改為用方程式計算，兩者得出的金額可能差距很大，可能會為勞資雙方帶來「陣痛」，顏汶羽則認為，若果出現有關情況，意味屆時通漲幅度可能很大，即使繼續由委員會協商新的水平，相信差距亦不會太遠。

他補充指，若日後改為「一年一檢」，每次調整幅度亦相應減少，變相對商界的影響亦會較少。

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記者：胡偉明

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