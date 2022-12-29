【新冠口服藥】Wechat群組流傳印度製口服藥　崔俊明：有流入本地籲市民勿買

▲ 網上流傳有售的新冠口服藥。(網上圖片)

內地新冠疫情嚴峻，有網上的Wechat應用程式流傳，有本港正在處方的輝瑞及默沙東新冠口服藥售賣，產地來自印度。藥劑師學會會長崔俊明表示，有本地藥房藥物亦有售賣。他表示，有關藥物未必是假藥，但絕少醫生處方使用。由於新冠口服藥於香港法例中屬處方藥物，如藥房於未有處方下出售，即屬犯罪。如市民購買，亦是助長犯法，呼籲市民別購買及服用相關藥物。

按網上圖片顯示，兩種藥物均聲稱由印度藥廠生產，其中輝瑞口服藥由藥廠「Astrica Helathcare」製造，標明可治療有風險因素的輕至中型新冠患者，出現症狀3天內服藥，入院及重症率可減少88%。至於默沙東的口服藥，就由仿製藥企業「海德龍制藥公司生產」，一盒有40粒。相片更指示，病人需每天服用2次，每次服用4粒，並服用5日。

藥劑師學會會長崔俊明指，網上流傳的藥物未必是假藥，有機會是輝瑞及默沙東授權印度藥廠供本地使用的藥物，但流出至海外。崔俊明指，因應內地疫情升溫，有部分本地藥房亦有售賣印度製口服藥。崔俊明表示，新冠口服藥於香港法例中屬處方藥物，如藥房於未有處方下出售，即屬犯罪。如市民購買，亦是助長犯法。

崔俊明提醒，新冠口服藥需小心使用，市民如不在處方可使用，會有健康的風險，提醒不要「送羊入虎口」。他表示，雖然寄買少量口服藥回內地予親屬，未必犯法，但為免危害家屬的安全，亦不建議這樣做。

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記者：陳展棋