【通關在即】2名內地學生確診流落街頭　拍片上載抖音感謝警員送暖

▲ 聖誕期間，2名內地學生確診流落街頭，獲本港警員協助。（圖片︰香港警察facebook）

聖誕節前的一個傍晚，兩名留學韓國的內地學生乘坐飛機到香港，準備和朋友在香港歡度聖誕。離開機場後，就在乘坐交通工具前往朋友家之際，他們收到衞生署的新冠病毒檢測通知—「陽性」。

晴天霹靂的消息把他們二人殺個措手不急。為免感染朋友，二人決定不去朋友的家，自行到隔離酒店，奈何隔離酒店不接受沒預約的住客。無計可施，又人生路不熟，兩位同學只好拖着行李，在寒風中的街頭徘徊，耐心等待衞生署進一步通知再作打算。

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凌晨時份，西九龍衝鋒隊第三隊警員在渡船街發現這兩位同學，了解情況下，即時提供協助。警員聯絡不同部門後，了解到要等至上午才可安排二人到隔離中心，於是警員安排他們在西九龍衝鋒隊基地短暫休息，為他們提供小食和飲品，又到二十四小時營業的快餐店買了熱暖的漢堡包給二人裹腹，讓他們在溫暖安全的地方休息，恢復體力。到了中午，二人成功登上檢疫巴士，出發往竹篙灣社區隔離中心。

如果你是上述同學，在外國旅行途中得「陽」，你有何良策？當然不敢去找朋友，恐怕也不會找警察，因為在許多國家碰上警察的機會不高，況且某些國家的警察仍收黑錢。夜闌人靜，寒風凜凜，無處容身，碰上荷槍實彈的外國軍人或警察，你有信心相信他們會保護和協助你，還是擔心他們會對你怎樣嗎？

兩位學生把自己的經歷拍成短片上載到抖音，藉此感謝香港警察為訪港旅客提供協助。

全球通關在即，所有市民同心抗疫之餘，也請在自己的崗位上，繼續令東方之珠發光發亮。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「人在旅途得『陽』時」。

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