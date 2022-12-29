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【日本限航令】一周內未曾訪中國內地者可如常入境　一文看清航空公司+旅行社最新安排

社會 18:13 2022/12/29

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一周內未曾訪中國者可如常入境，一文看清航空公司+旅行社最新安排。（陳靜儀攝）

日本早前預告12月30日起發出限航令，令業界及旅客相當困擾，惟當局今(29日)早上再更新規定，指如前往幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場航班，未載有過去7天曾逗留中國內地的旅客，可如常出發入境，不過有關航班不可載有7日內曾到中國內地的乘客，航空公司亦不可在再額外增加航班。TOPick整理了7間航空公司及旅行社，包括國泰航空、HK Express、東灜遊等的最新消息，方便大家跟進。

因應內地新冠疫情持續擴散下，放寬入境防疫政策，日本本周二（27日）宣布12月30日起，收緊中港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等4個機場。日本12月29日再更新限制，如前往幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場航班，未載有過去7天曾逗留中國內地的旅客，可如常出發入境。不過航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班。

因此各航空公司宣布削班，HKExpress每周只能營運合共60航班前往上述各航點，2023年1月由香港出發前往日本的航班將會減少41班，減幅達41%，12月30日起前往福岡及沖繩的旅客須申報內地出遊紀錄，詳情即看【下一頁】國泰航空每周只能運營65班飛往日本各地的航班，1月往日本的航班總量減少了約2成，詳情即看【下一頁】

香港航空回復往沖繩及札幌航班，分別全面恢復每日一班，以及12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作；來往東京及大阪航班維持正常，同樣需要前往札幌和沖繩的乘客申報內地出遊紀錄，詳情即看【下一頁】

針對香港航空明天（30日）起恢復，每日一班沖繩航班，以及每星期三班 (逢星期三、五、日) 北海道航班，東瀛遊表示，現正聯絡早前已報名明年1月1日至10日、前往上述兩地的200至300名旅客再參與行程。他續指，近日航空公司吉機往日本接載港人，成本上漲加上航班大減，預料農曆新年的機票價格將飆升，詳情即看【下一頁】

縱橫遊表示，因應農曆新年期間，1月19至24日香港快運直航北海道加班機可以如期出發，預計新春北海道團都可如期出發，詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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