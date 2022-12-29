【財會年結】陳振英︰官員水平有差異需再培訓　促優化議程編排

▲ 陳振英指，官員水平有差異，需再培訓。（陳靜儀攝）

立法會財務委員會主席陳振英今日在年結記者會上表示，本年度共舉行29次會議，總時數為67小時。截至本月21日，共70個項目獲批，承擔額共涉約1775億元。

陳振英指，不同意議會只有一把聲音，因為不用再花時間處理程序及秩序問題，委員可專注審議工作，官員亦毋須再處理無謂指控，回答提問時更有自信。不過，他提到，官員之間水平仍有差異，認為部分要繼續培訓及進步，但總體表現相當不錯。

另外，陳振英指，有委員反映，政府編排議程時，不時將多個需要討論的項目，編排在同一會議，另外一些會議則只處理毋須財委會進一步討論的項目，導致相關會議時間非常短，自己已就此兩度要求政府未來在編排議程時作出改善，盡量在每個會議都編排需要討論的項目，避免將多個需要討論的項目集中在同一個會議，好讓委員有充足時間審議。

被問到會否認為政府有意如此安排時，陳振英稱，政府未必有意識這樣做，相信政府是基於公眾利益考慮。

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責任編輯：關景騰